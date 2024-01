“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales”: Defensoría del Pueblo se opone a idea del presidente Petro

El mandatario aseguró: “El Estado se compromete a poner la plata y los grupos armados se comprometen a que el fusil se oxide, punto. No nos volvemos a matar entre nosotros. Vamos a construir conjuntamente la prosperidad, pueden ser cooperativistas del cacao, del chocolate, del ganado, de lo que queramos”.

“El Estado no puede financiar grupos armados ilegales”: el contundente mensaje de Carlos Camargo al presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0shPwoaqUU

Sin embargo, en la Defensoría del Pueblo esa propuesta del presidente Petro no cayó bien y Carlos Camargo aseguró que no es viable que del bolsillo de los colombianos se les pague a organizaciones ilegales.

“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”, dijo Camargo.