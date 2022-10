Hugo Ospina, uno de los líderes de los taxistas, aseguró que si Petro avala acuerdo entre Ministerio de Transporte y motociclistas, se irán a un “paro de grandes magnitudes”

Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio de los taxistas, se mostró inconforme con el acuerdo al que llegaron los motociclistas con el Gobierno nacional en los últimos días y que, según él, facilitará el crecimiento del mototaxismo en el país. Así lo manifestó en conversación con SEMANA tras el acuerdo firmado entre el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y líderes de ese sector.

El punto que más molestó a Ospina es el décimo en el que se abre la puerta a regular las plataformas de transporte de motos, es decir, que podría avalarse el mototaxismo. Según el documento, conocido por esta revista, el Gobierno se compromete a “revisar el tema de la póliza extracontractual”. Además, anuncian conversaciones en las próximas semanas para lograr ese acuerdo. “Por vías de hecho, el Ministro autorizó el mototaxi a trabajar”, reclamó Ospina.

“Nos preocupa mucho lo que firmó el señor ministro de Transporte ¿Cómo puede ser posible que lo mismo que le prometieron a los ilegales se le están prometiendo al transporte de taxi? Lo mismo”, reclamó Ospina.

El líder gremial aseguró que el Gobierno estaría jugando a varias bandas con los diversos sectores y buscaría tener contentos a todos, por lo que pronosticó que, para él, ese experimento podría salir mal. “El Gobierno tiene una conducta y un mismo racero para todo el que proteste”, afirmó el líder de los taxistas.

Ospina lanzó una fuerte frase contra el Gobierno que, según él, resume todo lo que está pasando con los distintos sectores, especialmente de transporte: “Le están dando ‘contentillo’ a todo el mundo, pero cuando se enfrenten a la realidad de que el mototaxismo no puede existir aquí en Colombia y que el vehículo particular no puede prestar servicio de taxi, se le van a venir encima, porque él firmó un acuerdo con los motociclistas y los conductores de plataformas, de motocicletas y de vehículos particulares”, aseguró.

Ospina agregó que lo que más le preocupa es que “el Gobierno le está diciendo sí a todo el que proteste” y que eso en determinado momento se va a romper.

El dirigente aclaró que no se opone al uso de las plataformas como tal o a que haya competencia, sino a que, a su juicio, no hay condiciones de igualdad en el mercado. Reclamó que si esa va a ser la posición del Gobierno, pide que lo anuncien de una vez para tener claridad sobre el asunto.

“El problema no son las plataformas, todas son legales, la discusión es si vamos a permitir que un vehículo particular viejo preste el servicio de taxi al igual que una moto”, aseguró Ospina. Agregó que esa situación ya se viene presentando en otras ciudades, especialmente en la costa Caribe, donde el mototaxismo es el que manda la parada en el transporte y no hay condiciones de seguridad para los usuarios ni formalidad.

Una de las principales quejas de Ospina es que los taxis tienen que pagar distintos seguros y permisos para poder trabajar, mientras que a otros vehículos, en este caso las motos, no tendrían las misma exigencias. El líder gremial aseguró que si ese panorama continúa lo que podría pasar en el país, especialmente en Bogotá, es que llegue a niveles como otras naciones densamente pobladas como India.

Ospina afirmó que esa falta de condiciones está generando otras problemáticas ya que, según registros, hay más de 600.000 conductores de plataformas en las calles y eso provoca mayor densidad y afecta el tráfico, especialmente de ciudades como Bogotá. “Tienen la ciudad al borde del colapso”, afirmó Ospina.

Cuestionó que las motos no están pagando Soat y sí son protagonistas en varias de las accidentalidades que se registran a diario. En cambio, reclamó que los carros y especialmente los taxis, que en ocasiones no han tenido accidentes, sí están pagando ese seguro.

El líder de los taxistas consideró que el principal propósito de los motociclistas para presionar al Gobierno no es el tema del Soat, sino que buscaban abrir la puerta para regular por esa vía las aplicaciones de mototaxismo. “Los mismos motociclistas en el paro le dijeron al Ministro que utilizan su moto para trabajar en mototaxi, en aplicaciones”, reclamó Ospina.

Agregó que ante todo el panorama ya están conversando con otros sectores y empresarios de transporte por la situación que se está presentando, en la que incluso hay quejas de administradores de servicios masivos de la ciudad como empresas de TransMilenio o Sitp y hasta el Metro.

Cabe recordar que el Gobierno se reunió con Ospina y otros líderes de los taxistas hace unas semanas. Allí, según Ospina, se acordó que los iban a respaldar, pero ahora acuerdan algo contrario con otros gremios.

Ospina afirmó que también está preocupado con el cambio de posición de la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, quien firmó el documento con los motociclistas, pero en anteriores gobiernos se oponía a la regulación de las plataformas.

Ante todo el panorama, Ospina le reconoció a esta revista que si la situación continúa así y el presidente Gustavo Petro avala ese acuerdo, se irán a las calles y protestarán en contra del Gobierno. Aclaró que a pesar de que hay unos llamados de marcha contra el mandatario en los próximos días, si llegan a convocar marchas lo harán de forma independiente, pero que no se quedarán callados ante la situación.

“Estamos esperando que el Presidente de la República nos diga si eso que firmó el Ministro con los motociclistas es el pensamiento y la decisión del mandatario. Si eso es así, nos vamos inmediatamente a un paro de grandes magnitudes en Colombia”, sentenció Ospina.