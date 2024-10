Inconsistencias en volantes de pago del MinTrabajo: reportaron consignaciones que no habrían llegado a los trabajadores

Sigue la polémica entre funcionarios y directivos en el Ministerio del Trabajo. Ahora, un grupo de trabajadores denuncia que internamente se vienen reportando pagos de sueldo que nunca se hicieron por motivos relacionados a las huelgas de mediados de este año.

SEMANA conoció el caso de Pedro Juan Ruiz Jiménez, un inspector de la cartera, quien no recibió sueldo a mitad de año por haber pertenecido a las manifestaciones. Sin embargo, reporta que existe en el sistema un volante de pago que certifica que sí se canceló para el periodo entre el 1 y el 31 de julio de 2024.

Volante de pago de Pedro Ruiz en el Ministerio del Trabajo. | Foto: SEMANA

“Los trabajadores que no han recibido sueldo de junio y julio ya aparecen como pagos en el Sigep, lo que significa es que hay una retención ilegal de salarios por parte del Ministerio del Trabajo. Estos trabajadores están denunciando penalmente a la ministra Gloria Inés Ramírez y a la secretaria general Carla Poveda, por los presuntos delitos de retención ilegal de salarios y violación a la libertad sindical”, manifestó el funcionario, en conversación con SEMANA.

Por otro lado, la funcionaria Maritza Yamile Manrique Gutiérrez denuncia lo mismo, pero en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2024. La trabajadora no recibió su salario, pero en el sistema interno sí existe un volante de pago que desglosa la asignación salarial, aplica retenciones y descuenta la seguridad social.

La trabajadora del Ministerio del Trabajo le mostró a SEMANA un extracto de su cuenta bancaria para el mes de agosto, donde no aparece la entrada del sueldo que la cartera reporta como pago dentro del sistema interno. Esto también le pasó con el mes de julio.

Volante de pago de Maritza Manrique en el Ministerio del Trabajo. | Foto: SEMANA

Esto provocó que la funcionaria enviara un derecho de petición, preguntando por qué se reporta internamente un pago que no se realizó.

“En la página de intranet aparece que se me canceló el mes de julio de 2024, (como se evidencia en el siguiente pantallazo), pero en su respuesta indican que julio y agosto no cancelaron mi salario. ¿Entonces por qué aparece como pago? Por favor me aclaran”, dice en el documento.

La situación por salarios, que en algunos casos siguen sin cancelarse luego de la huelga, llegó a la Fiscalía General de la Nación.

SEMANA conoció que, el pasado 11 de octubre, Manrique denunció a Carla Poveda, secretaria general, por presunto prevaricato por omisión, a raíz de la falta de pago de salarios por huelga.

“La suscrita presenta derecho de petición al Ministerio del Trabajo el 08 de agosto del corriente año con el fin que me informaran porque no me cancelaron mi prima, a la cual tenía derecha conforme al Decreto 1042 de 1978 y a mi salario correspondiente al mes de julio de 2024″, manifestó.

Y asegura que, luego de que se acabó la huelga, la cartera ha manejado la nómina “sin que medie un acto administrativo sustentado o un proceso disciplinario que resuelva un descuento en los pagos de nómina, sino que simplemente da la orden de no pago o pago proporcional, que mediante esta coerción inequitativa y arbitraria decide, aun cuando se ha laborado, que a la suscrita no se le pague los meses de julio y agosto, al parecer por que se le debe presuntamente porque no se laboró”.