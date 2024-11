Ingrid Betancourt dice que Gobierno Petro “improvisa” con Icetex, la entidad que creó su padre: “Menos mal mi papá no está viendo todo esto”

Por eso, la colombo-francesa no ha sido ajena al escándalo que desató el ministro de Educación, Diego Rojas, porque propuso que el Icetex, en adelante, se convierta en un banco con intereses bajos. La iniciativa la respaldó el presidente Gustavo Petro.

“Menos mal mi papá no está viendo todo esto”, dijo Betancourt, visiblemente molesta con la decisión de Petro. “No tiene sentido. A mí lo que me parece grave es la improvisación en un tema tan sensible donde nos estamos jugando la vida de cientos de colombianos”, dijo. Y contó que hay 260.000 ciudadanos con créditos en el Icetex.