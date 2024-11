La estudiante colombiana, Karina Muñoz, habló con SEMANA sobre su beca con el Icetex y la ayuda que le pide al gobierno Petro

La estudiante colombiana, que se encuentra en Barcelona, pidio 30 millones de pesos prestados para poder viajar y cumplir sus sueños. Por su parte, el Icetex le anunció hace algunos dias que le rechazaban su solicitud de beca al igual que a 15 estudiantes mas. En diálogo con SEMANA Karina habló sobre las difilcultades que pasa en ese pais por cuenta del Icetex.

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó con esta beca, cómo accede usted a ella?

Karina Muñoz: El Icetex abrió una convocatoria de jóvenes talentos 2024 para maestrías en el primer y segundo semestre de este año. Yo me presenté y quedé en la lista de preseleccionados, al haber quedado en esta lista se supone que había pasado un filtro de documentación. Mi documentación fue revisada, aprobada y por eso quedé como se le preseleccionada. El término preseleccionado indica simplemente que de ahí en adelante siguen unos procesos para el desembolso del dinero, no es más.

SEMANA: ¿Cuándo le informaron que usted fue preseleccionada Karina, entonces usted dio por hecho que ya tenía esa beca o ya el estar seleccionado se puede dar por hecho que ya se cuenta con la beca?

K. M: Primero no es dar por hecho y ya, sino que yo tengo unas pruebas, unos documentos, correos que me envió el ICETEX en donde me felicitan por haber sido una de las 122 preseleccionados que quedamos en este crédito condonable al 100%. Me dicen que ellos están dispuestos a enviar una carta dirigida a la embajada para trámites de visado, yo solícito esta carta, ellos me la envían y en esa carta especifican que sí estoy preseleccionada, pero que estoy en un proceso avanzado próximo a ser seleccionada.

Después nos llegan unos correos en donde dicen que por favor llenen unos formularios, esto tarda 15 días, o sea, es un proceso largo, llenamos los formularios con nuestros datos personales avanzando en este proceso, además datos de codeudor también hice el estudio de codeudor exitoso por el cual tuve que pagar y el cual fue exitosamente aprobado. Me llega correo otra vez, diciéndome, por favor, este atenta al correo en los próximos días porque le va a llegar un link en donde usted solo debe adjuntar el documento de su codeudor, la cédula y la certificación bancaria para el desembolso del dinero.

K. M: Esta información la recibo estando en Colombia después de haber hecho bastantes trámites, entonces decido llevar mi carta de preseleccionada en la embajada, no me la aceptan porque claro ellos necesitaban la carta de seleccionada. Entonces por eso pedí el dinero para poder agilizar trámites de visado, pero tengo que aclarar, que esa carta sí fue aceptada en otras embajadas por otros estudiantes.

La joven Karina Muñoz. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: kari.mz

SEMANA: Usted decide entonces empezar a cuadrar el viaje y renuncia a sus trabajos, ¿no?

K. M: Sí, efectivamente renunció mis trabajos y hago el viaje porque la maestría empezó el 25 de septiembre, lo cual el ICETEX tenía conocimiento de eso.

SEMANA: ¿Cómo organizó su viaje? Porque tengo entendido que usted habia pedido una plata prestada, obviamente, pues renunció, me imagino que dejó todo en Cali para cumplir su sueño e irse a estudiar

K. M: Exacto yo pedí 30 millones de pesos para que la visa fuera aceptada porque es el dinero que se necesita para demostrar que puedo vivir en Barcelona un tiempo.

SEMANA: Y por supuesto está pagando mensualmente es esa plata

K. M: Y por supuesto está pagando mensualmente es esa plata, claro. Yo vivo de ese dinero acá en Barcelona, tengo que pagar arriendo comida, gastos de todo tipo acá lo que necesito, en algún momento ese dinero se va a acabar. Yo no he pagado la matrícula porque mi universidad está al tanto de todo siempre estuvo al tanto sabían del crédito, saben del crédito condonable del ICETEX y me dijeron tranquila, cuando el ICETEX te haga el desembolso nos paga la matrícula. Esto lo entendemos porque ya nos ha pasado, ellos no tenían ningún problema con esperar el desembolso del ICETEX .

SEMANA: ¿Esta espera que le dijeron ellos cuando fue?

K. M: Hasta diciembre

SEMANA: Hasta diciembre tiene plazo para pagar, ¿Se puede saber cuánto es?

SEMANA: Karina y entonces en medio de toda esta situación usted contó en su vídeo dice que el ICETEX le dijo qué pena Karina, pero resulta que ya no fue así.

K. M: Yo llegué acá a Barcelona el 10 de octubre y el 24 de octubre nos mandan un comunicado de parte del Icetex diciéndonos básicamente que van a volver a calificar a todos los postulados, no sólo preseleccionados ni suplentes, sino también a los descartados, los 579 postulados los van a volver a calificar y van a volver a sacar unas listas y van a volver a empezar todo, entonces salió una lista el 5 de noviembre.

Yo sinceramente estaba muy tranquila porque yo había quedado el primer lugar y todo el mundo estaba preocupado era por el puntaje, no por nada más, porque se supone que ya habíamos pasado el filtro de documentación, entonces yo estaba tranquila y cuando veo en la lista, yo no estaba por ningún lado ni preseleccionada ni suplente. Al día siguiente aparezco como descartada, ellos me informan la razón por la que estoy descartada y el 7 de noviembre envío mi reclamación con toda la documentación, diciendo que estoy también en Barcelona ,que tengo toda la documentación del proceso tan avanzado y que obviamente lo que ellos me piden en la documentación, lo envío, pero su respuesta fue exactamente la misma, que mi beca o crédito condonable ha sido descartada.

SEMANA: El ICETEX ya respondió Karina, usted ha visto la respuesta de esos de ellos, le voy a leer un fragmento “Karina fue parte de un listado preliminar publicado el 2 de septiembre, sin embargo, tras una revisión exhaustiva se encontró que su certificación no cumplía con las 120 horas necesarias esto la dejó fuera del proceso como ocurrió con otros postulantes algunos incluso por falsificación de documentos dicen desde el ICETEX” ¿Qué les responde usted a ellos?

K. M: Quiero antes de que se me olvide es que muchas personas me han tratado a mí de que yo falsifique documentos, gracias al comentario de la señora. Entonces no entiendo por qué ella hizo alusión a esto cuando estaba hablando de mi caso en particular y esto hizo que muchas personas estuvieran en mi contra. Yo ya hice un vídeo que está en mi Instagram Karina.MZ por si alguien lo quiere, ver donde se encuentra absolutamente toda la documentación y todas las respuestas claramente detalladas de lo que ella dice en su vídeo, tengo todo para demostrar que lo que hicieron son procesos irresponsables y negligentes no es que es increíble.

SEMANA: ¿Pero usted si cumple esas 120 horas Carina de las que habla del ICETEX?

K. M: En mi proyecto de retribución está claramente detallado las 120 horas, que yo voy a hacer en las instituciones que mencioné y las instituciones mandaron sus cartas de aval avalando, mi proyecto de retribución donde están las 120 horas.

Karina Muñoz | Foto: Cuenta en Instagram: kari.mz

SEMANA: El tema de los tiempos cuando empezaba a estudiar el 25 de septiembre creo que fue que lo que le entendí

K. M: Si

SEMANA: ¿Cuándo le informaron que ya no era beneficiaria de la beca?

K. M: 16 de noviembre

SEMANA: Hay un desorden porque si usted sale en una lista y si su deseo es estudiar, pues usted cree que ya tiene todo listo y se va para España

K. M: Es que ya tenía todo listo y me vengo para España porque ellos envían cartas diciendo que ya todo está listo, que solo falta un link en donde yo debo adjuntar la cédula del codeudor y mi certificación bancaria para el desembolso del dinero, o sea, en qué punto, en qué punto esto no es claro.

SEMANA: Y para tramitar la visa para poder ingresar a España usted tuvo que adjuntar algo del ICETEX o ¿No?, porque su estatus migratorio no es de turismo, los colombianos cuando es de turismo podemos ingresar sin problemas a España, pero para estudiar es otro asunto.

K. M: Yo solicité la visa de estudiante con la carta que me envió el ICETEX

SEMANA: Y en la embajada le otorgaron su visa sin ningún problema.

K. M: Ellos me dijeron que necesitaban la carta con el número de con la palabra seleccionada, pero entonces esto no tiene nada que ver, porque en el correo que ellos me envían el ICETEX dice, estamos dispuestos a enviar certificaciones a las embajadas para que, pues obviamente para empezar trámites de visado y poder salir del país a estudiar, eso está claro en el correo toda esta documentación. Lo dije en el vídeo, entonces listo, a mí no me aceptaron esa carta, pero si se la aceptaron a otros estudiantes, ellos la enviaron con el fin de sacar una visa de estudiante y algunos sí cumplían con el propósito de la carta.

SEMANA: ¿A usted le otorgaron la visa de estudiante Karina?

K. M: Sí, claro que sí,

SEMANA: ¿Karina, qué cree que va a pasar? Por ahora la postura de esta entidad del Estado es que usted no fue seleccionada y que no va a recibir el dinero del crédito condonable

K. M: Esa la postura, pero hay unos documentos que demuestran la negligencia del proceso, documentos que demuestran que ellos deben hacerse responsables por sus acciones, toda acción tiene una consecuencia y lo que hicieron conmigo llevó a que yo estuviera aquí hoy con deudas. Esto es su responsabilidad y ellos deben aceptar que fue su error, deben respetarme, respetar el proceso tan largo que llevábamos, las conversaciones,los dos meses de proceso, o sea, no es posible que lleguen y digan no mira todo esto que hiciste, el pago del codeudor, la carta, e ir a Bogotá por tu visa eso no vale de nada porque encontramos un pequeñísimo error, entonces ya te sacamos.

K. M: Nunca en la convocatoria dice que después de tu ser aprobada y ser preseleccionada, van a volver a escudriñar en los documentos y que debes aguardar en Colombia hasta que tengas tu carta de seleccionada sin importar, qué pasa en tres meses sin importar que pierdas el cupo en la universidad, sin importar que pierdas tres meses de clase de una maestría que dura 10 meses. Es que es insolito, de verdad, no entiendo como tienen respuesta para esto.

SEMANA: En ese caso usted ni arma el viaje, ni renuncia a sus trabajos, continúa su vida en Cali y tal vez posterga su sueño de estudiar la maestría para más adelante

K. M: Exacto es así de sencillo, si ese documento si ese número en ese documento como ellos dicen que es una cuestión de un número si era tan importante porque no me descartaron desde el primer día o por qué no hicieron esa dichosa revisión rápido porque no es que ni siquiera tenían que hacer ninguna revisión después de haber hecho una lista de ganadore so de preseleccionados, en ningún punto de la convocatoria dice esto entonces por qué salen con esto ahora no tienen que tener reciocinio de la situación. Si, ya llevamos esto tan adelante, no se pueden tirar para atrás con con la vida de las personas como afectan tanto la vida de tantas personas.

SEMANA: ¿Cuál cree que va a ser el futuro Karina? porque como le decía ahora la postura del ICET es esta tenemos otro problema en Colombia es que no hay plata para abrir más convocatorias de tal suerte que el asunto está totalmente enredado en nuestro país usted tiene plazo hasta diciembre en la universidad para pagar la deuda que se tiene si en diciembre usted no cancela, ¿Qué puede pasar?

K.M: Yo sinceramente espero que esto se solucione sí, porque no es justo porque yo hice las cosas bien los que no hicieron las cosas bien son ellos y tiene que haber algún alguna respuesta positiva de parte de ellos es así de claro

SEMANA: Pero si no la hay

K.M: No me diga eso no ha pensado en eso,

SEMANA: O sea usted está siendo positiva y cree que se va a solucionar el asunto

K.M: Es que me parece tan sencillo sinceramente me parece tan sencillo y por eso quise hacer todo por aquí porque no siento que sea necesario hacerlo de otra manera entonces mira si no sale nada con el ICETEX mi vida se complica un poco, sí, porque yo contaba con este dinero, yo igual tendré que buscar la manera de pagar la matrícula obviamente yo no me voy a devolver a Colombia, pues si tengo que trabajar y que no era la idea, que la idea es enfocarse en el estudio, pues tendría que hacerlo, pero es que esa no era la idea. Yo no me presenté a la beca para esto.

SEMANA: Usted quería estar plenamente dedicada al estudio para eso llevaba estos 30 millones de pesos para poder solventar esos 10 meses en Barcelona

K.M: Claro, por supuesto

SEMANA: No le he preguntado ¿La Maestría en qué es?

K.M: Es en interpretación de la música clásica y contemporánea.

SEMANA: Y su pensado era hacer la maestría y devolverse a Colombia para continuar su vida artística

K.M: La vida tiene muchos caminos entonces sí, obviamente tengo que volver a Colombia para hacer el proyecto de retribución, si todo sale bien con lo de la beca,

SEMANA: ¿Cuéntanos un poquito sobre sobre su familia, cuántas personas dejo en Cali? para conocer un poquito más sobre usted

K.M: Mi familia toda es de origen Nariño todos somos nariñenses. A mi mamá, mi hermana mis hermanos mi papá de todo todo mis tíos toda mi familia está ya mis perritas hermosas con la ilusión de poder hacer algo que ellos no han hecho una maestría, es que ni siquiera mi familia ha podido cumplir el pues mi mamá o mi papá cumplir ningún tipo de estudios, ninguno porque pues vienen del campo, y han hecho los lo mejor que han podido por mí y yo todo lo que he hecho en mi vida afortunadamente ha sido gracias a Becks ellos me becaron

El conservatorio Antonio María Valencia del cual me gradué convención laureada el instrumento que tengo actualmente fue conseguido gracias a una vaca que realicé, muchas personas me apoyaron y lo compré porque es que yo no soy de una familia con dinero, todo lo he conseguido con ayudas y las ayudas vienen gracias al esfuerzo, a la disciplina, a que he hecho las cosas bien, a que me he ganado muchos concursos también.

Conozco el mundo gracias al fagot, mi instrumento, soy muy feliz con el fagot y quiero seguirlo haciendo. Ahorita soy muy feliz en Barcelona pues antes de esa noticia sinceramente, nhe podido estudiar bien estos días, no he podido dormir bien estos días, ni comer bien estos días porque ha sido abrumador toda esta situación. Quiero quiero simplemente sentarme a estudiar y poder cumplir con lo que vi el maestro de cátedra y seguir este proceso y ya.

SEMANA: ¿Y qué le dicen sus papás por todo esto que está pasando sus hermanos su familia?

SEMANA: Pero seguramente todos se solucionará Karina, porque como nos ha contado todo lo ha hecho con esfuerzo, ¿no?

K.M: Es que así ha sido toda mi vida, vengo de una fundación donde todo lo dieron porque apoya a gente con de bajos recursos sí, sinceramente no me gusta que mi familia se preocupe por mí, quiero que mi mamá esté tranquila, que mi padre ambién esté tranquilo, que nnadie me llame llorando preocupado

SEMANA: ¿Karina conoce más casos como el suyo de otros colombianos que esté pasando por una situación similar?

K.M: Sí, pues todo eso somos colombianos salieron 15 personas de la primera lista, algunos o una conozco, que no viajó otros, sí o sea que en Argentina en Alemania así hay casos como el mío, que salieron que salieron preseleccionados y tal y viajaron y le salieron con que ya no.

SEMANA: ¿Cuántos están en esta situación?

K.M: 15

SEMANA: Karina ¿Qué llamado le hace usted al gobierno Petro?, él prometió ayudar mucho a los estudiantes a través del Icetex, ¿Que llamado le hace usted al mandatario para que le ayude?