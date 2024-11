Sergio Fajardo critica a Daniel Rojas por desconocer su participación en el Icetex: “¿Apenas se entera de sus responsabilidades?”

“Señor ministro, usted preside la junta directiva del Icetex, lidera todas las decisiones de la entidad e incluso decide quién ocupa su presidencia. La educación de 200 mil jóvenes está en riesgo, ¿y su respuesta es que no pertenece a su sector? ¿Apenas se entera de sus responsabilidades? Y, por si no lo sabía, la promesa incumplida del presidente Petro de condonar los créditos del Icetex también es su responsabilidad”, escribió el profesor universitario en X.

“Icetex está adscrita a MinHacienda pero usted es el presidente de la junta directiva de la entidad. Que deliberadamente usted no asista a las sesiones no le quita esa responsabilidad. Todos los recursos dirigidos al Icetex, subsidios y condonaciones, se canalizan a través del Ministerio de Educación. El Icetex no recibe recursos directos de MinHacienda ni del PGN. Me extraña que no esté enterado”, manifestó.