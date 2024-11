Gobierno Petro responde a estudiantes preocupados y dice qué pasará con el dinero que no se ha girado al Icetex

Se ha hablado que la situación se presenta porque la cartera de Hacienda no ha hecho el giro de 402.000 millones de pesos de esta vigencia hacia la cartera de Educación, que posteriormente los pasa al Icetex. Esto ha generado demoras en los desembolsos de las matrículas del segundo semestre de 2024 y, al tiempo, tiene en vilo los pagos del primer semestre de 2025.

Ante la controversia, el ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró en diálogo con Noticias Caracol que el dinero no está en “vilo” y le envió un parte de tranquilidad a los estudiantes. El funcionario afirmó que la situación se presenta debido a los recursos que se están destinando para atender las emergencias ocasionadas por lluvias, pero que el dinero se girará sin ningún inconveniente en los próximos días.

“El Ministerio de Hacienda ha hecho una reprogramación de los giros de los 400.000 millones de pesos que faltan para completar el presupuesto de la vigencia de 2024 del Icetex y lo que me han dicho desde MinHacienda es que esa reprogramación obedece a los giros que se están haciendo prioritariamente para atender la emergencia invernal, pero que se van a hacer efectivamente”, manifestó.

Alarmas encendidas en el Icetex: peligra estudio de 200.000 jóvenes porque el Gobierno no destina recursos. Rectores rompen silencio

El jefe de la cartera de Educación recalcó de manera tajante que “ningún estudiante que tenga crédito con el Icetex está en riesgo de que esos giros no se hagan”.

“Esto es una generación de pánico que quiero mitigar y decirle a los estudiantes que pueden estar tranquilos y seguros de esos recursos , 400.000 millones de pesos que hacen parte de esta vigencia. El ministro de Hacienda se ha comprometido con nosotros a hacer la reprogramación de esos giros y no va a poner en vilo la continuidad de sus estudios”, señaló.

De la misma forma, Rojas fue enfático afirmando que él no busca acabar con el Icetex, tal y como se ha dicho. “Es una decisión traída de los cabellos, porque yo no puedo marchitar una entidad que no hace parte del sector de Educación. Así hiciera parte, tampoco lo haría, el Icetex por virtud de un decreto es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda”, comentó.