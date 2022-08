El concejal citante era Julián Rodríguez Sastoque, de la Alianza Verde, quien no llegó a tiempo. Los jóvenes sí estaban presentes.

Insólito: Concejo de Bogotá no hizo foro sobre jóvenes por falta de quórum, ni el concejal citante llegó

Para este martes 9 de agosto, la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en cabeza del presidente Samir Abisambra citó a sesión plenaria a partir de las 9:00 a. m. para adelantar un foro sobre las juventudes de la ciudad y el estado de la oferta para la juventud en la capital del país.

Después de dar unos minutos de espera para la llegada de los cabildantes, hacia las 9:26 a. m., el secretario del Concejo, Carlos Duarte, dio apertura al registro de los concejales para poder consolidar quórum deliberatorio que permitiera llevar a cabo la sesión plenaria; no obstante, luego de 30 minutos, es decir, hacia las 10:00 a. m., una hora después de la citación oficial a la sesión, solo se habían registrado 22 concejales, menos de la mitad del total de 45 cabildantes que tiene la corporación.

En ese sentido, no se logró completar el quórum que permitiera adelantar la sesión, a pesar de que en el recinto Los Comuneros ya estaban los jóvenes que iban a intervenir en el foro, lo que sin duda se constituye una falta de respeto de los concejales que no asistieron.

Irónicamente, el concejal Julián Rodríguez Sastoque, de la Alianza Verde, partido de gobierno de la alcaldesa Claudia López y quien fue el citante del foro, no llegó a tiempo y les incumplió a los jóvenes.

Al no haberse alcanzado el quórum, el presidente Abisambra no tuvo más remedio que levantar y no desarrollar la sesión.

“Ya leí el orden del día, pero no tengo cómo aprobarlo, por lo tanto, no hay sesión hoy. Qué pena con los jóvenes, pero no hay sesión hoy”, aseguró Abisambra, del Partido Liberal.

Antes de levantarse la sesión, el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, se despachó en contra del cabildante de Rodríguez Sastoque y de la Alianza Verde por el incumplimiento a la cita.

“Veo que en este recinto no está la bancada de gobierno, tampoco están mis colegas del Polo Democrático, que son incluso más bancada de gobierno que el mismo partido de la Alianza Verde, eso lo hace a uno pensar que deben estar atendiendo algún compromiso con la administración, seguramente relacionado con la absurda petición de esta señora alcaldesa de diez billones de pesos más de cupo de endeudamiento para cumplir sus caprichos y sus proyectos políticos de cara a 2026”, dijo Carrillo.

A renglón seguido, el cabildante agregó: “A mí me parece que esto es una falta de respeto con los jóvenes de Bogotá. Nosotros no tenemos que esperar que vengan los señores del partido de gobierno a hacer un acto en el que instrumentalizan a los jóvenes de Bogotá a hacer politiquería”.

Muy lamentable lo que acaba de pasar en el @ConcejoDeBogota, para hoy estaba citado el foro por las juventudes de Bogotá, el Presidente tuvo que levantar porque la mayoría de los concejales no llegó. Después de una hora de espera ni los citantes habían aparecido. — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) August 9, 2022

Por su parte, el concejal del Centro Democrático, Jorge Colmenares, también cuestionó lo sucedido. “En algunas ocasiones le hemos exigido a los miembros de la administración a que cumplan con la hora que se ha establecido para iniciar una sesión y en ese sentido uno tiene que ser coherente. Por consiguiente, si no están citando para un foro a las 9:00 a. m., pero ni siquiera los organizadores están presentes, pues se complica la sesión”.

Colmenares puntualizó que seguramente, al levantarse la sesión, los organizadores del foro iban a “vender de manera distinta lo sucedido en el Concejo”. Luego de levantada la sesión y más de 60 minutos después de la hora en la que fue citada la plenaria, el concejal Rodríguez Sastoque sí llegó al recinto y adelantó él, junto a los jóvenes que aún permanecían en el Cabildo, el foro acordado.

Seguimos en nuestro Foro #BogotáLaCiudad de los jóvenes ✊🏼 Interviene a esta hora Daniela Galvis, joven experta en asuntos de Mujer y Genero quien hace un claro llamado al cierre de brechas y a nivelar la cancha para las mujeres: Salud, Educación y Empoderamiento. 🚺 pic.twitter.com/b0WbC85dtv — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) August 9, 2022

No obstante, en las imágenes que compartió el propio concejal Rodríguez se ve un recinto prácticamente vacío y era de esperarse luego de que más de la mitad de los concejales no se presentara a la sesión citada para hoy.