José Félix Lafaurie lanza dura advertencia al ELN tras su anuncio de retomar el secuestro con fines económicos

El anuncio lo hizo ese grupo este lunes 6 de mayo por lo que la delegación del Gobierno Petro lo rechazó de inmediato y señaló que la práctica del secuestro no tiene justificación alguna.

“Si mantienen esa postura hay que suspenderla (la negociación). Yo no tengo duda y habría que suspenderla, pero aún más todavía el día que secuestren pues evidentemente están frente a un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra que la comunidad internacional que está convocada en la mesa tendrá que rechazar públicamente”.

Además, dijo que los colombianos no tolerarán otro secuestro similar al del papá del futbolista Luis Díaz porque están cansados de ese delito que el ELN comete para financiarse.

“Por supuesto que no, es que el país hace muchos años cerró filas en torno a eso desde 2008. Los colombianos aborrecen el secuestro porque no hay una sola familia colombiana que directa o indirectamente no haya sufrido en carne propia el flagelo de un delito tan horrible como el secuestro”, dijo.