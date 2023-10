Interminables filas en oficinas de pasaportes: este lunes se venció el contrato de producción de libretas con Thomas Greg & Sons

No se trata de la única sede que presenta estos problemas. Las personas dicen que desde hace varias semanas están buscando obtener una cita a través de la plataforma de la Cancillería, sin embargo, no lo han logrado por lo que han decidido llegar directamente hasta las oficinas.

Le han pedido a los usuarios que no acudan a las oficinas sin cita, ya que este trámite solo se puede solicitar a través de internet, sin embargo, las personas no encuentran cita. Desde el Ministerio recalcan que se trata de un documento esencial solamente en el caso de que la persona vaya a viajar al exterior o si necesita procesar una renovación de visa. “En caso de no tener algunas de estas situaciones previstas, no es necesario que lo saque”, dijeron.