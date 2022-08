“Intrascendente”: España descarta disculparse por polémica de Felipe VI y la espada de Bolívar

La espada de Simón Bolívar causó polémica en el país por la decisión del presidente Gustavo Petro de sacarla de la Casa de Nariño luego de que el expresidente Iván Duque decidiera no prestarla para la posesión. Lo que no se conoce es que este episodio también es noticia en España, donde se habla de irrespeto del rey Felipe VI por no ponerse de pie cuando el sable llegó al escenario.

Felipe VI ha asistido a cerca de 70 tomas de posesión, incluso cuando era príncipe de Asturias. Su presencia, en representación de España, es una constante en América Latina. A pesar de esta especial atención hacia la región, muchos resaltaron que el rey, al ver entrar la espada, no se levantó.

Uno de los argumentos que explica el por qué es el hecho de que Simón Bolívar fue el libertador de varios países en América, incluido Colombia. Esto lo hizo combatiendo a la corona española, a cargo del Virreinato de la Nueva Granada.

Por esta razón, Pablo Iglesias, exvicepresidente de Sánchez, y Podemos, de la coalición del presidente, calificó el acto de “irrespeto”. Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales y miembro del partido, pidió excusas de parte del Gobierno.

Frente a esta polémica, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, calificó el gesto de Felipe VI como “intrascendente”. En cambio, afirma el funcionario, hay que centrarse en las relaciones bilaterales con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

“Detalle sin demasiada trascendencia y totalmente menor, lo importante es que se abre una nueva etapa”, dijo Bolaños.

Miquel Iceta, ministro de Cultura, calificó la conmoción como “polémica veraniega para que algunos marquen posición política”.

En 2003 el gesto de Zapatero, como jefe del PSOE, ante la bandera de EEUU, fue un mensaje político. Que ministros del PSOE quiten hoy trascendencia al mensaje político del Jefe del Estado frente a la espada de Bolívar, es una cobardía indigna que solo ayuda a la (ultra)derecha pic.twitter.com/pJMqGOerAS — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 9, 2022

Ante esta negativa, Iglesias rechazó que no se le diera la importancia necesaria: “Que ministros del PSOE quiten hoy trascendencia al mensaje político del Jefe del Estado frente a la espada de Bolívar, es una cobardía indigna que solo ayuda a la (ultra)derecha”.

Iglesias aseguró que se trata de una muestra de irrespeto de parte del monarca. En varios trinos, criticó el gesto y aprovechó para impulsar sus ideas en contra de la monarquía parlamentaria.

Felipe VI no representaba hoy a la a la Casa de Borbón; representaba a España. Eso hace aún más grave la falta de respeto a un símbolo de la libertad de América Latina. Ojalá pronto a España la represente una presidenta o un presidente de la República votado por los ciudadanos pic.twitter.com/pY6GxGa2Wv — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 8, 2022

“Felipe VI no representaba hoy a la Casa de Borbón; representaba a España. Eso hace aún más grave la falta de respeto a un símbolo de la libertad de América Latina. Ojalá pronto a España la represente una presidenta o un presidente de la República votado por los ciudadanos”, publicó en su cuenta de Twitter.

La guerra de Bolivar no fue contra los españoles. Fue una guerra entre patriotas y realistas. Felipe VI ha querido humillar la dignidad democrática de España y el honor de las naciones latinoamericanas. El Presidente debe llamarle al orden y exigirle respeto institucional — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 8, 2022

El líder del partido Podemos, de la izquierda española, continuó con sus críticas en Twitter: “La guerra de Bolívar no fue contra los españoles. Fue una guerra entre patriotas y realistas. Felipe VI ha querido humillar la dignidad democrática de España y el honor de las naciones latinoamericanas. El presidente debe llamarle al orden y exigirle respeto institucional”, solicitó.

Podemos es parte de la coalición del segundo gobierno del presidente Pedro Sánchez, siendo una solicitud punzante para el mandatario.

Cuando alguien argumentó que pudo ser un error, Iglesias habló de la experiencia que tiene el rey en estos eventos: “No hay nadie con más formación y experiencia protocolaria en España que Felipe VI. Como príncipe de Asturias representó durante años al Estado en las tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos”.

Podemos, por su parte, también compartió el episodio y rechazó el gesto: “La espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Una falta de respeto grave que requiere disculpas de parte de nuestro país”.

La espada de Simón Bolívar, mediática por la disputa entre Duque y Petro, causa conmoción en Colombia y el mundo. Lo cierto es que ni el presidente colombiano ni su coalición de gobierno se han pronunciado sobre el tema. Será, como dicen algunos miembros del Gobierno de España, una “polémica veraniega”.