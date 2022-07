Iván Cepeda responde al gobierno Duque y reitera que sí habrá negociación con el ELN

El alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, dijo en diálogo con SEMANA que no es posible activar una negociación política con esa guerrilla.

El Gobierno nacional advirtió, a través del comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, que por ahora no es posible iniciar una negociación de paz con la guerrilla del ELN, al explicar que el grupo subversivo es un “cartel de droga”, cuyas finanzas se sostienen producto de los negocios ilícitos del narcotráfico en diferentes zonas estratégicas del territorio nacional.

“Se equivocan quienes están planteando hacer negociaciones políticas con grupos armados organizados, incluso con el ELN, porque tanto los unos como los otros son un cartel de la droga y un cartel de la droga que comete un delito de narcotráfico”, sostuvo Restrepo.

Por esa razón, el senador Iván Cepeda, quien ha trabajado temas de paz en Colombia desde hace años, le respondió al funcionario e indicó que las decisiones que se tomen después del 7 de agosto solo competen a Gustavo Petro, quien será el próximo presidente de Colombia.

“Es respetable lo que diga este gobierno, pero por fortuna termina el 7 de agosto, fecha en la que habrá otro comisionado de paz que determinará, junto al presidente Petro, la política en esta materia. Sin embargo, le pedimos al señor comisionado que se limite a su ámbito porque va hasta el 7 de agosto y el nuevo gobierno verá qué se hace en temas de paz”, dijo.

Según el congresista del Pacto Histórico, las posturas de Juan Camilo Restrepo “son las que han llevado a que el país tenga los niveles de violencia en las que estamos y que el ELN se haya fortalecido en Colombia”.

Además, Cepeda agregó que si el gobierno de Iván Duque no hizo esfuerzos por sacar adelante una negociación de paz con el ELN, eso no significa que Gustavo Petro tenga que hacer lo mismo y, por eso, indicó que se mantendrá el concepto de paz total con el que se buscará ponerle fin al conflicto en Colombia.

“Este gobierno hizo intentos débiles por la paz, así que no tiene por qué prohibirle y no tiene por qué limitar los esfuerzos por la paz. Si el doctor Restrepo estuviera interesado en promover la paz, no haría ese tipo de pronunciamientos”.

¿Por qué no se pueden reactivar los diálogos?

El alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, sustentó su tesis al señalar que actualmente en Colombia -constitucionalmente- se prohíbe considerar al secuestro y al narcotráfico como conductas orientadas a sustentar económicamente cualquier delito.

Sobre ese aspecto aclaró el Gobierno nacional: “Ni el secuestro ni el narcotráfico serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos y, por consiguiente, no podrá existir respecto de ellos amnistía ni indulto”.

Dice ahora textualmente la constitución: “En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente con el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto”.

Petro y la intención de dialogar con el ELN

El presidente electo Gustavo Petro, quien asumirá su mandato el próximo 7 de agosto, señaló que “llegó el momento de la paz”. En tal sentido, pidió este martes a la guerrilla del ELN el cese del fuego bilateral.

gustavo petro Presidente electo - Foto: esteban vega la-rotta-semana

“El mensaje que yo he lanzado, no solo al ELN, sino a todas las agrupaciones armadas vigentes hoy en Colombia, es que llegó el momento de la paz; que a través de diversos instrumentos, lo que yo solicito es el cese al fuego que será bilateral y comienzo de negociaciones judiciales en la mayoría de los casos, y de negociaciones políticas, en la minoría de los casos, para lograr que se acabe la guerra en Colombia”, indicó en su oportunidad Gustavo Petro en entrevista con W Radio.

No obstante, Petro aseguró que por el momento no ha habido un contacto o una comunicación, de parte del gabinete que está conformando, para hablar de negociación con esa guerrilla del ELN.

“No tenemos mayor contacto en este momento con ellos. Oficializaremos un espacio de diálogo en cierta forma; y ahí surge una pregunta válida en la sociedad y es, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre unos grupos que sí tienen diálogos políticos con el Gobierno y otros que al final hacen lo mismo en la práctica, que se les pide someterse a la justicia? Es un planteamiento válido”, añadió Petro en entrevista con la emisora radial citada anteriormente.