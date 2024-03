Iván Duque y otros expresidentes mostraron su preocupación por idea de “constituyente” de Gustavo Petro: “podría amenazar la estabilidad”

| Foto: Getty Images for Concordia Summi

“Entonces, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar, no es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia”, agregó el mandatario.

Según Petro, adelantará esta idea porque supuestamente no puede aplicar la Constitución y por eso considera que los demás poderes no lo dejan gobernar. “Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular de 2022 se respeta y la asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.