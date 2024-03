Iván Duque enciende las alarmas por ataques a la prensa del presidente Gustavo Petro: “Por esas vías en muchos países se cerraron medios”

“El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana ”, expresó Petro.

Y agregó: “Le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy, más que nunca, hay que pellizcarse”.