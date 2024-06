Iván Name habla de las explosivas declaraciones de Sneyder Pinilla en su contra: “Estoy montado en una cruz y crucificado”

El presidente del Senado, Iván Name, hizo un balance de los últimos 12 meses que presidió el Congreso. Y no dejó a un lado el escándalo que lo tiene en la mira de la justicia: las explosivas declaraciones del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, quien lo señaló en SEMANA de recibir 3.000 millones de pesos para ayudar a empujar las reformas del Gobierno Petro desde el Legislativo.

“Yo ya estoy montado en una cruz y crucificado cuando aún ni siquiera la Corte Suprema, mi juez natural, me ha llamado. Ya fui lapidado y condenado por algunos, porque no es nuestra sociedad y nuestra Nación”, dijo Name.

“Yo volvería a agradecer a Dios y a los hombres por esta oportunidad, por la presidencia del Senado”, añadió.

Sneyder Pinilla.

Según el relato de Pinilla, la supuesta entrega de los millonarios recursos a Name ocurrió entre septiembre y octubre de 2023 y fue en efectivo y en maletas.

“Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra Ortiz (entonces alta consejera para las Regiones) fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Iván Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera”, advirtió Pinilla en diálogo exclusivo con Vicky Dávila, directora de SEMANA. Name y Ortiz hacen parte de la Alianza Verde.

De acuerdo con Sneyder Pinilla, la entrega de los recursos económicos a Name tardó dos días. Para ello, la participación de Ortiz habría sido fundamental. Esta entrega de dinero se realizó, según el testigo estrella, en Bogotá.

Sneyder Pinilla, Iván Name y Andrés Calle

“Yo con esa persona hago el trámite… Un día entrego una parte y al otro día entrego la otra parte, ahí sí, juntos vamos y entregamos el completo”, reveló Pinilla. Y agregó: “Yo llego a un sitio donde sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando, bajo al sótano, entrego ahí y ya luego me salgo… Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona (Name), para informarle que ya estaba listo”, insistió.

Estas declaraciones le costaron a Sandra Ortiz su puesto en la Alta Consejería para las Regiones.

Las afirmaciones de Sneyder Pinilla llevaron a Iván Name a pronunciarse en una primera oportunidad.

Iván Name, Olmedo López y Andrés Calle.

De acuerdo con el congresista, él no conoce a Sneyder Pinilla y sus declaraciones “no corresponden con la realidad”.

“El país entero ha sido testigo de mis actuaciones públicas en el debate democrático. Los más de 45 años de vida pública que me proceden dan cuenta [de] que mi talante y proceder, que hoy se pretende afectar, desviando la atención de quienes desangraron el erario público en cabeza de la institución de la UNGRD”, indicó Name.

En todo caso, el presidente del Senado fue enfático en señalar: “Estoy dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para aclarar cualquier interrogante que pueda haber sobre mi conducta”.