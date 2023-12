Iván Name se cansó de los señalamientos del presidente Petro contra el Congreso por hundir legalización de la marihuana: “Se volvió costumbre el irrespeto”

Uno de los proyectos de ley que el presidente, Gustavo Petro, defendía en torno a la lucha contra las drogas y bandera de su campaña se trataba de la legalización del uso de la marihuana de uso adulto y recreativo, la cual este martes, 12 de diciembre, tuvo de nuevo un duro revés tras no ser aprobado en el Senado con 46 votos en contra en su cuarto debate.

En medio de las reacciones, el presidente Petro no se quedó atrás y publicó una polémica frase que ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios de la red social X: “Quienes ilegalizan, reciben sobornos” , una especie de dardo para los congresistas que votaron por el No del proyecto.

Por esa razón el presidente del Congreso, Iván Name, no dudó en responder al mandatario de los colombianos y una vez más le pidió respeto por el Legislativo y por la separación de poderes en Colombia.

“Es inadmisible este señalamiento indeterminado del Presidente de la República en evidente respuesta al trámite legislativo del proyecto de cannabis del día de ayer. Se volvió costumbre el irrespeto, así que nuevamente le exijo respeto por el Legislativo”, dijo Name.

Esas palabras del presidente Gustavo Petro no cayeron para nada bien en el Legislativo y, por esa razón, el presidente del Congreso, Iván Name, tomó la vocería para exigirle al mandatario de los colombianos respeto por la institucionalidad.

Entrevista Iván Name Presidente del Senado | Foto: Aymer Andrés Álvarez

“No puedo aceptar como presidente del Senado la referencia del presidente hacia nosotros. No quiero una confrontación con el Gobierno, quiero creer que es un momento desafortunado del presidente, pero tengo que pedirle que nos respete. Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos”.

Con evidente molestia, Name aseguró que ese tipo de señalamientos sin prueba alguna no hacen bien a la labor Legislativa, por lo que le pidió al presidente Petro que, si tiene información alguna sobre lo que dijo, acuda a las instancias pertinentes para interponer las acciones jurídicas.

“Que no envilezca la condición que tenemos hoy y lo que representamos. Esto es lo que, ante la plenaria del Senado, quise decir y no en las redes, para dejar esta constancia de nuestra preocupación, de nuestro rechazo y de nuestro reclamo para que tengamos el respeto que se nos debe como la rama Legislativa”, explicó Name.