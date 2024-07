Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, critica propuesta de constituyente de Cristo: “Produce aún más dudas y confusión”

Así lo manifestó en su cuenta de X al mostrar su preocupación por ese tipo de iniciativa “en el ya revolcado ambiente político y de incertidumbre en el país. Produce muchas dudas y mucha confusión, porque él mismo antes de ser ministro había señalado con contundencia que era una mala idea, que era inviable, que la reelección era imposible y que no se necesitaba una Constituyente para gobernar”.

Una reacción que se une a las de otras figuras políticas y personalidades de diversos sectores, quienes han criticado la nueva postura de Cristo al manifestar sorpresa por este tipo de propuesta que no le conviene al país, generando aún más incertidumbre.

El presidente de Fenalco también le recordó a Cristo que “precisamente el Presidente Petro ha venido diciendo y ratificando que es el pueblo, el constituyente primario, el que debe convocar a una constituyente y que no se requiere el paso por el Congreso y la @CConstitucional”.

El nuevo ministro de Interior, quien aún no se ha posesionado en su cargo, dijo que “la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91, es decir una asamblea nacional constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien ”.

Cabal puntualizó que “por supuesto que la invitación a un diálogo para explorar esta idea será atendida, pero ojalá no sea para imponer, sino para escuchar argumentos del porqué en Colombia no se requiere una Constituyente, se requiere es un Gobierno que gobierne, que brinde soluciones a los problemas de los colombianos y no que haga política todos los días”.