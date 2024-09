Jorge Enrique Robledo desmiente a Petro y dice que cifras de los combustibles en el sector público sí eran conocidas

El exsenador Jorge Enrique Robledo criticó al presidente, Gustavo Petro, luego de que el mandatario dijera que supuestamente no conocía las cifras del sector de hidrocarburos que heredó del gobierno anterior.

“Esto no es cierto, presidente Gustavo Petro. Todas las cifras del sector público que usted heredó del gobierno anterior eran de público conocimiento. Si yo las conocía, cómo no las iban a conocer usted y su ministro de Hacienda”, aseguró el exsenador.

Esto no es cierto, presidente @petrogustavo . Todas las cifras del sector público que usted heredó del gobierno anterior eran de público conocimiento. Si yo las conocía, cómo no las iban a conocer usted y su ministro de Hacienda. https://t.co/hUhfvpDC5y

Mientras tanto, Petro había dicho que no conocía esas cifras y que solo tenía acceso a esa información el gobierno anterior. “Ni siquiera en campaña sabíamos, ni nosotros ni ningún colombiano, que no fueran los gobernantes del entonces, que nos estaban dejando un hueco creciente de deuda con Ecopetrol, que ya llegaba a 50 billones de pesos, por congelar el precio de los combustibles fósiles desde 2019″, afirmó Petro.

Además, volvió a cuestionar las decisiones que se tomaron sobre los hidrocarburos. “De no subir la gasolina primero, y ahora el diésel, no habría ya inversión pública en Colombia, y estaríamos en depresión económica”, aseguró.

Uno de los que ha defendido las decisiones sobre los hidrocarburos con sustento ha sido el exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA. “Lo que no sabíamos los colombianos es que ustedes iban a congelar el precio del diésel por política de su campaña y que dos años después cambiaron de opinión, aún a pesar de que era recomendable hacer los cierres de diferenciales de precios, tal como lo iniciamos nosotros y lo dejamos claro en el empalme debía continuarse según el marco fiscal. ¿No le parece populismo entonces que usted tomara la decisión de no hacer ese ajuste de precios y generar usted el déficit en ACPM? Lleva dos años ‘gobernando’ y no ha ajustado ni un peso de diésel”, le cuestionó Restrepo a Petro.