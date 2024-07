Jorge Robledo arremete contra Petro y cuestiona al nuevo ministro de Educación: “Se premió la falta de conocimiento”

“Tengo, entonces, razones para afirmar que fue un grave error de Gustavo Petro nombrar al ministro de Educación que nombró. No porque sea de su ideología, porque él puede nombrar a sus partidarios, pero él tiene el deber de nombrar al mejor de sus amigos, lo que no ocurre en este caso y no porque sea de origen popular, sino porque lo mejor para Colombia en el debate político no es reemplazar el análisis sobre los hechos por las agresiones a las personas y menos por parte de alguien que debe darles ejemplos a los estudiantes”, afirmó.