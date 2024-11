José Félix Lafaurie estalla contra el ELN: “¿Hasta cuándo abusarás de la paciencia del pueblo colombiano?”

José Félix Lafaurie no asistió a la reunión en Caracas, Venezuela, entre los negociadores del gobierno Petro y del ELN donde se dieron los primeros pasos para continuar con la mesa de diálogo que está congelada desde hace algunos meses.

“ De cumplirse el paro, sería un acto de ‘perfidia’, expresamente proscrita en los acuerdos firmados, no solo por el hecho mismo de un hostigamiento injustificado a poblaciones vulnerables, sino porque se anuncia justo después de la reunión de Caracas para evaluar la crisis de las negociaciones y acordar nuevos términos. ¿Por qué? ¿No será porque no cumplieron ninguno de los anteriores?”, dijo.

“Esos nuevos términos, declarados por el ELN ante los delegados del Gobierno nacional, de los países garantes y acompañantes, del enviado especial del secretario general de la ONU y ante la Conferencia Episcopal, incluyen los ‘principios básicos’, entre otros la buena fe, cumplir lo acordado, no firmar lo que no se puede cumplir, asumir responsabilidades y decir la verdad al país. ¿No se sonrojaron siquiera?, me pregunto, pues mientras declaraban buena fe y pretendían borrar dos años de incumplimientos, su Frente de Guerra Occidental anunciaba amenazante el paro armado”, reiteró.