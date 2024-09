José Obdulio Gaviria dice que Laura Sarabia es la funcionaria que representa a Juan Manuel Santos en el “cogobierno” de Gustavo Petro

Gaviria no es la primera persona que habla de la relación entre Petro y Santos.

“Petro quiere crear un caos y gobernar en él. Y tiene un socio, esto es el petro-santismo, Juan Manuel Santos también está al mando de este gobierno, que no nos venga a decir que no, tiene al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y al canciller, Luis Gilberto Murillo. Y conociéndole la habilidad de Santos, seguramente va a tratar de hacer una negociación para él poner presidente en las elecciones del 2026. No es fácil porque el país está totalmente polarizado”, manifestó.