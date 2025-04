Foro global sobre migración: viceministro defiende que cambio de sede permite descentralizar la política exterior

El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir , defendió que la realización del foro global sobre migración en Riohacha está motivada por una promesa de descentralización del Gobierno nacional y sostuvo que el cambio de la sede, que previamente sería Barranquilla, no tiene nada que ver con una rechazo a la capital del Atlántico como un lugar de eventos.

“Nosotros creemos en la migración como un derecho. La migración no es una amenaza a la seguridad, sino un flujo, un derecho que las personas están ejerciendo. La migración no es un tema que Colombia pueda abordar de manera individual, sino que debe gestionarse con otros países. Para que haya una gobernanza migratoria necesitamos de todos nuestros vecinos”, detalló Jaramillo Jassir.

El viceministro enfatizó que este foro global sobre migración no es una reunión entre Estados, sino de la sociedad civil y las organizaciones internacionales en la que se congregan los actores que han trabajado los asuntos de movilidad humana. Esto significa que podrá tener entre sus invitados tanto a actores gubernamentales como a los no gubernamentales, especialmente a la comunidad académica.

La dirección de protocolo de la Cancillería decidió cambiar la fecha de realización del evento como respuesta al cambio en la sede ordenada por el Gobierno nacional. El Global Forum on Migration and Development (GFMD) ha contado con alrededor de 150 delegaciones y más de 2.500 visitantes en ediciones anteriores, y la agenda de este no depende únicamente del Gobierno colombiano.