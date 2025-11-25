Suscribirse

Vicecanciller Mauricio Jaramillo lamentó la partida de Fidel Castro y lo llenó de halagos: “Cuánta falta hace”

El funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores ya se había referido a Cuba.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 7:42 p. m.
Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller. | Foto: Cancillería

El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir habló de los nueve años de la muerte de Fidel Castro, considerado “dictador” de Cuba y en gran parte responsable de parte del flagelo que vive la isla, actualmente, por el modelo que impuso.

“Hace nueve años partió Fidel, símbolo y ejemplo del internacionalismo. Cuánta falta hace hoy su perspectiva”, aseguró Jaramillo.

Mauricio Jaramillo elogió por X a Fidel Castro. | Foto: X Mauricio Jaramillo

El vicecanciller fue cuestionado en su momento porque dijo que Hugo Chávez era el “comandante eterno”. En entrevista con SEMANA agregó que “Chávez dejó un legado en materia de integración y unidad latinoamericana. Mi admiración por Hugo Chávez no tiene que ver con lo que está pasando hoy en día en Venezuela”, aclaró.

Jaramillo ya se había referido a Cuba diciendo que no era una dictadura. “Cuando hablé de lo que había en Cuba, no lo hice en términos apologéticos. Lo que dije es que esta es la manera en que Cuba se reivindica. Lo que traté fue de ser lo más preciso con Cuba, pero de ninguna manera quise defender o justificar”, afirmó.

Asimismo, aclaró que tampoco quiso ser “antipático” con la situación que han vivido muchos cubanos.

