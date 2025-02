Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller del Gobierno Petro, reconoce que “es indispensable tener una buena relación con Estados Unidos”

SEMANA: ¿Cómo será la relación con Estados Unidos?

Mauricio Jaramillo: Para Colombia es indispensable tener una buena relación con Estados Unidos, no solamente con el presidente Donald Trump. La apuesta es acudir a la institucionalidad. Ningún Estado del mundo puede aislarse del todo, en especial cuando compartimos el vecindario; están obligados a cooperar.

SEMANA: Pero Petro le peleó a Trump y eso casi desata una crisis.

M.J.: Discrepo en cuanto a la lectura de que ha habido peleas. Yo creo que ha habido discrepancias. A veces pensamos que la diplomacia es hipocresía, y muchas veces la negociación implica la confrontación. Ahí lo que se tiene que leer es que hay una confrontación sana dentro de los marcos de la diplomacia política exterior. Hablar de pelea es desproporcionado.

SEMANA: Pero esa “confrontación”, como usted la llama, llevó a que Trump amenazara con fuertes sanciones a Colombia.

M.J.: No niego que haya habido una irritación parcial, eso me parece que sería tapar el sol con un dedo, pero es una confrontación propia de las relaciones entre Estados. Estos choques forman parte de los disensos que pueden ocurrir entre los Estados, pero para eso está la diplomacia, que llevó al final feliz en el que Colombia no fue sancionada y se llegó a un principio de acuerdo.

SEMANA: ¿Le preocupa el recorte de recursos de cooperación internacional?

M.J.: Siempre que se recorten recursos para Colombia va a ser preocupante. En el caso del cierre de las actividades de Usaid, genera mucha preocupación porque es un aliado de Colombia en materia de desarrollo, ambiente y desminado, y el recorte causa inquietud. Hay que ver cuál va a ser la posición que va a asumir Estados Unidos, y cómo Colombia recompone esas fuerzas para garantizar que muchos de estos programas sigan.

Mauricio Jaramillo Jassir dio sus perspectivas sobre lo que ocurre en Venezuela y Oriente Medio. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: ¿Venezuela es una dictadura?

M.J.: Preferiría no decir cuál es mi opinión, porque puede ser interpretada como la posición de Colombia y estamos hablando de un tema muy sensible para el país.

SEMANA: Usted dijo que Hugo Chávez es el “comandante eterno”. ¿Lo sigue creyendo?

M.J.: Creo que, en América Latina, Chávez dejó un legado en materia de integración y unidad latinoamericana. Mi admiración por Hugo Chávez no tiene que ver con lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Lamento lo que están viviendo, la diáspora, las historias que uno escucha de gente que tuvo que salir en circunstancias muy difíciles, son dolores que uno tiene que respetar. Cuando digo que admiro a Chávez, no estoy avalando las razones por las cuales esa gente siente que se tuvo que ir de Venezuela.

De ninguna manera quiero ser antipático con las historias de dolor que han vivido muchos venezolanos que han llegado acá o a otras partes del mundo. Cuando digo que lo admiro, me refiero especialmente a sus primeros años, en los que considero que realizó acciones muy necesarias para promover la unidad latinoamericana. Entre ellas, la creación de la Celac, el impulso de mecanismos de comercio solidario, como el Alba, su apoyo al pueblo palestino y su defensa de la multilateralidad en Naciones Unidas.

SEMANA: ¿Cree que los Gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro provocaron la masiva migración de venezolanos?

M.J.: Un discurso que me preocupa es qué ocasiona la migración. Lo que creo es que el debate no va por ahí, porque eso nos lleva a decir que ojalá la migración se disminuyera, y me parece muy riesgoso plantearlo. A veces, en los debates que veo, está el riesgo de que primero hay un enfoque utilitario de la migración, que es buena porque los necesitamos para que trabajen aquí. No, la migración es una garantía, un derecho; si la gente quiere moverse, tiene derecho a hacerlo. Lo que sí hay que ver es si hay gente que se va por precariedad o porque se siente amenazada, para que podamos atacar esas causas.

Mauricio Jaramillo Jassir. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: ¿Hay gestiones para ayudar a los colombianos que denuncian estar secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro?

M.J.: Lo que se ha hecho es ofrecer la asistencia consular, porque hay un problema de soberanía. Los sistemas judiciales funcionan de manera soberana en cada Estado; muchas veces el Ejecutivo ni siquiera puede meterse porque la Rama Judicial funciona con independencia del Ejecutivo. Desde la embajada se puede asistir a aquellas personas que consideren que les han sido violados sus derechos procesales, esas son cosas que desafortunadamente pasan en todo el mundo. Nos gustaría llegar a todas partes donde haya un migrante que nos necesite. Tengo entendido que desde que se dio el restablecimiento pleno de las relaciones hay una cooperación constante, pero muchas veces se topa con el aparato judicial.

SEMANA: ¿Sigue pensando que Cuba no es una dictadura, como lo dijo en un trino?

M.J.: Cuando hablé de lo que había en Cuba, no lo hice en términos apologéticos. Lo que dije es que esta es la manera en que Cuba se reivindica. Lo que traté fue de ser lo más preciso con Cuba, pero de ninguna manera quise defender o justificar. Cuba no sé si funcione, no soy quién para decirlo. De ninguna manera quise ser antipático con lo que muchas personas consideran que ha sido una tragedia para sus vidas.

SEMANA: ¿Qué opina del conflicto entre Israel y Palestina?

M.J.: Hay abundante evidencia empírica que confirma que lo que está ocurriendo es un genocidio en contra del pueblo palestino, y esa ha sido la posición colombiana.

Mauricio Jaramillo Jassir habló también de sus críticas pasadas a Laura Sarabia, actual canciller. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: ¿Por qué habló de una “primavera palestina” y pidió apoyarla para que pusiera fin “al genocidio, la limpieza étnica y el apartheid”?

M.J.: Yo jamás celebraría el asesinato de personas. Nunca en mi vida lo he hecho. Condeno el asesinato de ciudadanos israelíes, ese dolor que se les causa a las familias es un error imborrable e irreparable, y eso hay que decirlo sin ambages, de manera directa y contundente. Sin embargo, la comunidad internacional ha tenido un doble rasero, porque cuando hubo levantamientos, pedidos de democratización en otros Estados árabes, todos los Estados del mundo salieron a abrazarlos, y, en el caso de los palestinos, los dejamos solos.

Ha ocurrido en los últimos años un intento de primavera, mucho antes de lo que llamaron la Primavera Árabe, en los territorios ocupados en Palestina, que han sido desatendidos. Lo que quise decir es que esa desatención, desafortunadamente, terminó siendo alimento para la violencia, que es lo que ha dicho también el secretario general de Naciones Unidas. No justifico lo que pasó, de ninguna manera. Es más, el antisemitismo es enemigo de la causa palestina, porque judíos, israelíes, israelíes no judíos, israelíes árabes tienen que vivir al lado de los palestinos, son vecinos, se la llevan bien.

Muchas personas que fueron asesinadas ese 7 de octubre eran israelíes pacifistas, israelíes que tenían buenas relaciones con sus vecinos palestinos, familias que históricamente tenían lazos con comunidades árabes. Mi relación en general con la comunidad judía es buena, de ninguna manera pondría en tela de juicio la legalidad del Estado de Israel, nunca negaría el asesinato de 6 millones de judíos a manos del nacionalsocialismo. Creo que los judíos tienen derecho a tener un Estado, pero creo que necesitamos criticar las decisiones que ha tomado el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

SEMANA: ¿Sigue creyendo que a Laura Sarabia le falta experiencia para los cargos que ocupa? Cuando fue nombrada en Prosperidad Social, usted criticó ese hecho.