Inadmitidos en México: 51.108 colombianos fueron deportados en un año. Estos son sus dramáticos relatos

Su caso no es aislado. Las inadmisiones a colombianos en los aeropuertos de ese país estuvieron a punto de duplicarse en el último año. Hasta enero de 2025 habían sido inadmitidas 51.108 personas en los tres principales destinos: en Ciudad de México, las inadmisiones crecieron 86,36 por ciento cuando se comparan con el mismo periodo de 2023; en Cancún, ese incremento fue del 60,89 por ciento y en Guadalajara se registró en 7,96 por ciento.

Entre esas estadísticas, está el caso de un especialista en inteligencia artificial que contó su relato a SEMANA en el que describió el centro de detención como una “prisión de migrantes”, en la que estuvo durante cerca de 30 horas. Su empresa lo había enviado a una conferencia a Ciudad de México, pero las autoridades migratorias no lograron verificar su reserva de hotel y terminó siendo deportado, pese a que tenía comprado un tiquete de regreso y que mostró que meses atrás había estado de turismo por el país. “A uno no le quedan ganas de regresar, desde entonces siento miedo cada vez que paso por un puesto de control migratorio, como me sucedió esta semana, cuando tuve un viaje a Europa”, dijo.