Juan Carlos Pinzón, exembajador en Washington, vaticina lo que viene para Colombia con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca

La relación de Colombia con Estados Unidos es estratégica y vital, independientemente de quién esté al mando de la Casa Blanca. Respetando el diálogo bipartidista, los Gobiernos colombianos han podido trabajar con republicanos y demócratas. El presidente Biden termina su periodo; más allá de aciertos o desaciertos, hay que agradecer que siempre tuvo afecto por Colombia. Con la llegada al poder del presidente Donald Trump, resulta imperativo que el actual Gobierno de Colombia ponga en marcha un plan para trabajar de forma articulada con Washington. No hacerlo resultaría perjudicial para los colombianos, sin importar si se profesan de izquierda o de derecha. Lo que está de por medio es el futuro de la alianza con el socio más importante del país a lo largo de su historia. En ese sentido, el Gobierno de Colombia deberá actuar con pragmatismo y entender el viraje que se acaba de producir en Estados Unidos, donde el presidente Trump ganó de manera contundente y los republicanos conformarán mayorías en el Senado y la Cámara.

Para empezar, hay que tratar de comprender por qué Donald Trump acaba de ganar nuevamente la presidencia. Algunas de las razones que explican su triunfo frente a la vicepresidenta Kamala Harris conectan con Colombia. En el plano interno, los ciudadanos estadounidenses, en primer lugar, han venido sintiendo lesionados sus bolsillos debido a un elevado costo de vida que ha hecho que, para muchos, la plata, literalmente, no alcance. En segundo lugar, hay una creciente sensación de inseguridad que asocian al fenómeno de la inmigración, que ha encendido las alarmas, particularmente por la violenta arremetida de bandas criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, considerada por el Departamento de Estado como una amenaza delictiva para toda la región. Detrás del problema están el narcotráfico y los carteles mexicanos y colombianos, y el tráfico de drogas, que alienta la criminalidad, algo que el presidente Trump ha prometido combatir sin pausa.

De ahí que uno de los grandes desafíos del país frente a la administración Trump sea la lucha contra las drogas. Hoy Colombia tiene el mayor número de hectáreas (253.000, a corte de 2023, según Simci) y el mayor nivel de producción de cocaína en su historia (2.664 toneladas). Si bien es cierto que en Estados Unidos el primer producto de consumo hoy es el fentanilo, la cocaína no ha dejado de consumirse y está en los mismos volúmenes que en el pasado.

En su momento, en 2017, el entonces presidente Trump, en su primera administración, estuvo a punto de descertificar a Colombia luego de la firma de los acuerdos de La Habana con las Farc, al considerar que no se estaba haciendo lo suficiente para contener el narcotráfico. Ahora, en su segundo mandato, es muy probable que lleguen a la conclusión de que la administración Petro no está haciendo lo necesario para enfrentar ese flagelo. Dada esa experiencia en el pasado, una de las presiones más fuertes que sentirá el país a partir de ahora será en ese frente.

Asimismo, la presión se sentirá a raíz de las mayorías republicanas que se conformarán en el Congreso. Desde 2023, Colombia ya ha visto sufrir recortes en la ayuda de cerca de 60 millones de dólares. Lo que preocupa es que, debido a la falta de resultados en la lucha antidrogas, y a la percepción de los republicanos de que Colombia no está alineada con los intereses de las democracias y ha ido acercándose a gobiernos autocráticos en el mundo, eso termine en más recortes. Eso le haría un inmenso daño a las capacidades de la Policía, de las Fuerzas Armadas, de los programas sociales y al prestigio del país, es decir, a las personas y empresas. No cabe duda de que la administración Trump podrá ser transaccional, lo que quiere decir que extenderá la mano a Colombia, siempre y cuando haya resultados puntuales en temas de interés mutuo.

En mi calidad de exembajador en Washington en dos oportunidades (2015-2017 y 2021-2022), donde tuve el privilegio de trabajar con tres administraciones (Obama, Trump y Biden), debo resaltar que Colombia ha venido perdiendo relevancia en su relación con Estados Unidos en los últimos dos años. Nuestro país era considerado un aliado y estaba vinculado a asuntos estratégicos. Una muestra de esa pérdida de influencia está en la decisión del presidente Biden, en julio de este año, de no incluir a Colombia como país prioritario para la producción de semiconductores, con fondos del Departamento de Estado y del BID. El programa beneficiará a México, Panamá y Costa Rica. Quedar por fuera es una pésima noticia para los colombianos. En los últimos 20 años había una máxima que decía que América Latina no tenía relevancia suficiente en la discusión en Estados Unidos, a excepción de Colombia, que históricamente fue considerado país prioritario. Hoy, lamentablemente, no es así, y eso resta oportunidades de inversión y de cooperación en salud, educación, medioambiente, ciencia y tecnología.