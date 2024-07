Juan Fernando Cristo dice que sí hay tiempo de tramitar reformas y acuerdo nacional: “No nos vamos a poner de acuerdo en todo”

Sin embargo, en medio de sus declaraciones de la mañana de este martes, que tuvieron lugar al término de la reunión con Aliadas, el funcionario reconoció que no será posible que los sectores se pongan de acuerdo en todos los puntos que están dentro de la discusión.

“Sin acuerdo nacional no sacamos unas buenas reformas. Es, exactamente, los dos caminos van de la mano. Vamos a sacar las reformas con un acuerdo nacional. No todas las reformas van a ser consensuadas, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, hay diferencias”, dijo el ministro Cristo.