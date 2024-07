Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, iniciará reuniones con partidos políticos para construir el denominado acuerdo nacional

El jefe de la cartera política reveló que no se radicará ninguna iniciativa en el Congreso que no sea producto de una concertación con todos los sectores políticos. Además, aclaró que todavía no está claro el tema de la constituyente porque, justamente, el diálogo con los partidos podría arrojar que las iniciativas se pueden tramitar por la vía ordinaria sin problema alguno.