Petro denunció que en Colombia existe una “semiesclavitud” e insistió que la jornada laboral debe ser de 40 horas a la semana

“Crecer la productividad en el país, depende de mejorar sustancialmente su esfuerzo educativo, cosa que Pastrana y Uribe no entendieron; también de aumentar la competencia y destruir los monopolios, y si logramos un pacto obrero/patronal que permita elevar salarios reales y reducir la jornada laboral. Le propongo al Congreso aprobar una jornada laboral de 40 horas semanales desde ya en Colombia”.

Es un hecho: presidente Petro notificó al Congreso que presentará el polémico ‘fast track’ para cambiar las leyes en Colombia

Exclusivo: Presidencia le pagó a Sandra Ortiz, cuarto en el Tequendama Suites. Allí habría recibido $3.000 millones de sobornos de la UNGRD para Name

Contexto: Exclusivo: Presidencia le pagó a Sandra Ortiz, cuarto en el Tequendama Suites. Allí habría recibido $3.000 millones de sobornos de la UNGRD para Name

Y afirmó el jefe de Estado: “Presentaremos el otro proyecto, el del acuerdo de paz. No nos vamos a salir ni una coma de lo que dice ese acuerdo, que es declaración unilateral de Estado y que ya, por unanimidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aplaudió la tesis de que agilizáramos fast track, doctor Name, significa en español trámite rápido, no estoy hablando más sino de trámite rápido”.