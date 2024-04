Juan Fernando Cristo sale en defensa del federalismo: “Si no derrotamos el centralismo en este país, va acabar con Colombia”

Juan Fernando Cristo (J.F.C.): Me la imagino, primero, como un proceso largo y complejo, no exento de dificultades. Somos conscientes de ello. Pero lo único que es claro hoy es que el federalismo fracasó en Colombia y por tenerle miedo a los cambios no podemos quedarnos en lo mismo. Hoy en día el principal problema de Colombia es el ordenamiento territorial, en el fondo, la no resolución de los problemas de la gente tiene que ver con el centralismo.