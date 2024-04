Iván Name vuelve a arremeter contra la constituyente de Petro y afirma que es “deplorable, que se plantee para no cambiar nada”

El tema de la constituyente del presidente, Gustavo Petro, sigue generando controversia y se ha convertido en materia de conversación tanto de críticos como de quienes apoyan la propuesta del mandatario. En esta oportunidad, el presidente del Senado, Iván Name, volvió arremeter contra esa idea al afirmar que es “deplorable que se plantee para no cambiar nada”.

Name, quien ha sentado su postura y ha sido muy crítico con la actitud de Petro a la hora de presionar al Congreso para que aprueben sus reformas, manifestó que la propuesta de Petro es para reelegirse.

“(...) para terminar metiendo el artículo de la reelección de un presidente, es lo más cínico, inconveniente e irrespetuoso que he oído ”, señaló el congresista durante la asamblea nacional del Partido En Marcha, dirigdo por Juan Fernando Cristo, a la que asistió como invitado junto con funcionarios del Gobierno, ministros y exministros de varias carteras.

Iván Name y el presidente Gustavo Petro | Foto: Foto SEMANA y foto Presidencia

Durante su intervención, Name mostró su preocupación al afirmar que las instituciones están “agotadas por un Gobierno como este, que en vez de venir a ventilar, ha venido a agravar en la búsqueda de una confrontación que tenemos que evitar ”.

Confrontaciones que ya ha tenido con Petro en distintas oportunidades, en especial cuando Name busca defender la independencia del Legislativo ante los constantes dardos del mandatario cuando en el Congreso no le siguen la corriente a sus políticas.

“Cada vez que hay oportunidad de un diálogo, vemos una amenaza de golpe blando, duro o semiduro, y de unas constituyentes inscontitucionales e ilegales; porque la propuesta del Gobierno es de una constituyente callejera nacida de cabildos y no se qué más inventos ”, afirmó Name.

Agradezco al Partido #EnMarcha por la invitación al Foro Ideológico y su Director Nacional @CristoBustos . Grato espacio en el que se debatió la importancia sobre la Autonomía territorial. Así como lo comenté en el foro: Nosotros no queremos la independencia de los territorios,… pic.twitter.com/0tGExe8UFz

Además, precisó que “el escenario de una constituyente es una ley en el Congreso, no puede ser un invento en una tienda o en una calle”.

En el foro también aprovechó para referirse al tema del federalismo en Colombia y sus visiones: “nosotros no queremos la independencia de los territorios, lo que se quiere es unirnos, abrazarnos y fortalecer los territorios para salir de la pobreza, el atraso y la guerra”.

Name le pide a Petro que dejar de amenazar la democracia: “Nadie lo va a tumbar”

El presidente del Senado, Iván Name, le dijo a SEMANA que le resulta extraña la coincidencia de su independencia en el cargo más importante del Congreso con la denuncia “temeraria”. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Este Senado va a tener la superioridad de enseñarle a la sociedad que podemos entendernos y aceptar que hay mayorías y en otras ocasiones no. Vamos a votar la reforma pensional, personalmente no la estoy votando” , dijo.

Aunque no lo mencionó, el discurso de Name estaba dirigido para el presidente y dijo que Colombia no puede convertirse en un país donde unos se provoquen con otros hasta generar una guerra y pidió al Legislativo dar ejemplo en esa materia. “El odio incendiario lleva a que nuestros hijos caigan en una guerra”.