Julio César Cárdenas, ¿el candidato de Gustavo Petro para la Contraloría General?

Siempre se ha dicho que en política nada está escrito y que lo único cierto es lo que ya pasó. Este es el caso de lo que está ocurriendo en la carrera por la Contraloría General donde se daba por favorita a María Fernanda Rangel.

Habitualmente quien puntea en la intención de voto para un cargo de este tipo, resulta descolgándose en los últimos días y otro aspirante resulta elegido, en años anteriores se han visto bastantes ejemplos sobre este tema.

Sin embargo, lo que nadie tenía en las cuentas era que Roy Barreras y David Racero, presidentes del Senado y la Cámara respectivamente, tumbaran todo lo actuado por el Congreso pasado y el proceso tuviera que arrancar de nuevo, aunque no desde cero.

“Respondiendo fallos judiciales corregimos reciente procedimiento de selección de Contralor. Revocamos actuación de Comisión Accidental anterior y conformaremos una nueva Comisión Accidental que responda plenamente a los criterios de transparencia, mérito y género. Garantías para todos”, dijo Barreras en sus redes sociales.

Esto significa que habrá una nueva lista de elegibles que se dará a conocer en los próximos días porque la elección será el 18 de agosto.

Lo cierto es que hay sectores señalando que ese cambio en las reglas de juego tiene un nombre propio: Julio César Cárdenas, quien hizo parte de los 20 finalistas de este proceso pero no quedó entre los 10 seleccionados para la elección del Congreso.

En los pasillos del Congreso se afirma que Cárdenas es cercano al presidente electo Gustavo Petro y que los integrantes del Pacto Histórico quieren meterlo a él en la lista para que sea el próximo Contralor General.

Al ser preguntado sobre la supuesta inclusión de Julio César Cárdenas en la lista de elegibles, David Racero señaló que no se puede hablar de un solo nombre porque hay más personas que podrían ser elegidas para completar la lista. “Yo espero que la comisión accidental, que tiene representación de todos los partidos políticos, tengan la potestad de revisar todos los nombres y definir el tema”.

Las conjeturas sobre el supuesto respaldo de Gustavo Petro, se han dado porque en 2018, cuando era senador, anunció públicamente que votaría por él en la elección que se estaba adelantando en ese entonces para la Contraloría.

Por ese escrito de hace cuatro años es que se está diciendo que Petro y los integrantes del Pacto Histórico lo quieren tener dentro de la lista de elegibles para dar su respaldo en el camino a la Contraloría.

Cárdenas fue vicecontralor general y en la época de la alcaldía de Gustavo Petro, fue directivo de una empresa del Grupo de Energía de Bogotá. En el proceso de los 20 seleccionados no le fue muy bien a Cárdenas en la ponderación de resultados y por eso, no quedó dentro la lista de 10 elegibles para el cargo.

Sin embargo, sus puntajes en las pruebas son buenos y la experiencia es positiva pero la suma de factores no le alcanzó. El panorama es diferente al de 2018 porque ahora Gustavo Petro es el presidente de Colombia y siempre se ha dicho que el guiño presidencial es clave para asumir este tipo de cargos.

En los sectores políticos califican a Cárdenas como una persona experimentada para la Contraloría General pero la molestia radica en el cambio de reglas de juego. Solo hasta la próxima semana se sabrá si será incluido en la lista de 10 aspirantes finales.

Acusan de plagio a Julio César Cárdenas, aspirante a la Contraloría General; él se defiende

Después de haber escuchado a los 20 aspirantes, los congresistas encargados de este tema evaluarán la formación, experiencia y resultados de la audiencia pública que se adelantó para reducir en 50 % el número de candidatos.

Sin embargo, a pocas horas de que se adelante ese proceso llegó un correo electrónico a los congresistas en el que el abogado Édgar Balcazar Mayorga acusa al candidato Julio César Cárdenas de plagio.

En el correo que llegó a los legisladores se afirma que Cárdenas fue denunciado por una serie de publicaciones en las que habría tomado extractos de otros textos académicos sin citarlos. En el texto del abogado denunciante se asegura “que mi tesis de maestría sustentada en la Universidad presuntamente ha sido plagiada por uno de los candidatos a Contralor General de la República: el señor Julio Cesar Cárdenas Uribe”.

El abogado, quien además se presenta como profesor universitario, asegura que apartes de su tesis de maestría han sido plagiados por el candidato: “Esto es un hecho de gran preocupación para la ciudadanía, y como es apenas obvio estoy iniciando las acciones legales pertinentes a fin de que se inicien las correspondientes investigaciones a las que haya lugar, la verdad como ciudadano no aguantaría un nuevo caso de plagio que quede en la impunidad ante los ojos del país”.

Por esa razón, se pide a los legisladores que investiguen sobre este hecho antes de tomar una decisión al considerar que debe esclarecerse el tema antes de que queden definidos los elegibles. El libro publicado por Cárdenas que, supuestamente, tiene fragmentos plagiados se llama El control fiscal interno y externo en la etapa de planeación de la contratación estatal.

Según el denunciante, se enteró de este hecho por publicaciones que han hecho en diferentes portales, en los que advirtieron que el libro del aspirante no tiene las referencias de donde extrajo citas textuales que estarían en otras publicaciones.

Al ser consultado sobre este hecho, Cárdenas aseguró que no tiene sentido una acusación de ese tipo: “Sencillamente nunca he plagiado. Siempre mis escritos los hago cuidadosamente, justamente, para evitar ese tipo de situaciones”. Además, indicó que la acusación que se está haciendo no tiene argumentación alguna y podría tratarse de señalamientos para entorpecer su aspiración. “Como soy un candidato independiente, supongo, quieren hacerme daño”. Cárdenas también dijo que denunció penalmente al acusador.

Cárdenas señaló que durante todo el proceso ha sido blanco de este tipo de ataques y que en este caso, particularmente, le llama la atención que no se entreguen pruebas de las supuestas acusaciones, por lo que “no tiene ningún sentido ese señalamiento”.

Lo cierto es que los congresistas de la comisión accidental deberán definir qué harán con esta acusación en contra de Cárdenas y definir si tienen las herramientas para determinar si es cierta o no.