“La grave situación en Tuluá no puede seguir sin acciones por parte del Gobierno”: condenan asesinato de concejal Arturo Londoño

En ese mismo sentido llegó el mensaje del Partido Conservador, que es uno de los que tiene mayor representatividad territorial en el país, reclamándole al Gobierno que no vaya a permitir que el homicidio quede en la impunidad.

“La grave situación en Tuluá no puede seguir sin acciones contundentes por parte del Gobierno Nacional. Pedimos a las autoridades no dejar que este crimen quede en la impunidad y no dejar que las bandas criminales continúen amedrentando a la población. Nuestra solidaridad con su familia y todo el conservatismo de Tuluá”, escribió ese grupo político en un comunicado.