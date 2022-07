“Su imaginación respecto a mí está muy florida”: José Antonio Ocampo le responde a Rudolf Hommes tras llamarlo “enemigo”

El ministro de Hacienda entrante, José Antonio Ocampo, respondió en entrevista con SEMANA a las duras críticas que le hizo recientemente el exministro Rudolf Hommes, quien cuestionó su labor cuando ocupó por primera vez el cargo en la administración de Ernesto Samper y lo graduó de enemigo suyo.

“Yo lo conozco hace mil años, es enemigo mío desde hace tiempo. No creo que haya sido buen ministro porque el Gobierno en el que participó terminó en una recesión, la peor del siglo pasado”, afirmó Rudolf Hommes también en entrevista con este medio el pasado fin de semana.

El exministro, quien se desempeñó como jefe de la cartera de Hacienda del gobierno de César Gaviria entre 1990 y 1994, también aseguró que Ocampo le intentó echar la culpa de la recesión sufrida por el país en 1999. “Él ha tratado de echarme la culpa a mí. Tanto él como el expresidente Ernesto Samper. Decidieron borrarse del mapa. Dijeron que los culpables fueron los gobiernos de Gaviria y después los de Pastrana”, expresó.

Ante estas afirmaciones, Ocampo manifestó en primer lugar que, pese a las diferencias que ha sostenido con el exministro, no lo reconoce como su enemigo. “Con Rudy Hommes he tenido algunas diferencias, pero también algunas coincidencias, incluyendo el apoyo que hace al Gobierno de Petro. Aunque hemos tenido algunas diferencias a lo largo de la vida, nunca lo he considerado mi enemigo”, dijo.

Posteriormente, se refirió a la recesión de finales de la década de los noventa y su rol en ella. Ocampo afirmó que esta tuvo múltiples causas y orígenes, entre los que destacó la crisis asiática y la moratoria rusa, hechos que ―dijo― sucedieron cuando no era ministro, por lo que aseguró que “no tiene ni pies ni cabeza” decir que él fue el responsable.

“Realmente hubo múltiples causas y orígenes. Estuvo asociada a la crisis asiática y a la moratoria rusa de 1998, que ocasionaron una salida generalizada de capitales de los países en desarrollo y un fuerte encarecimiento de la deuda. Esa es la causa más importante de la severidad de esa crisis. Esos eventos pasaron cuando ya no era ministro, pues me fui a finales de 1997. Entonces, decir que soy el responsable de la recesión, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Afortunadamente, el punto de vista de él de que fui un mal ministro no lo comparte mucha gente. Les agradezco a todos los que me apoyan y espero que él tenga un punto de vista diferente. Le reitero: yo no lo considero mi enemigo y espero que él no me considere su enemigo”, sostuvo.

Ocampo también respondió a otro cuestionamiento que hizo Hommes, quien señaló que él desea retomar el control cambiario para regular la entrada y salida de divisas.

“No sé de dónde se inventó él eso. En ninguna parte he dicho que hay que hacer control de cambios. Creo que la imaginación de Rudy con respecto a mí está muy florida”, dijo el ministro de Hacienda designado por Gustavo Petro.

Adicionalmente, negó ser proteccionista, como también dijo el exministro. “Curiosamente, tampoco. Desde mi punto de vista, todo lo que hay que hacer es fomento exportador. Incluso, las diferencias de opinión que tuvimos con él fueron por dos motivos: la velocidad con que se hizo la apertura, que yo creo que fue demasiado rápida, y segundo, porque no estuvo acompañada por políticas de desarrollo productivo”, sostuvo.

Ocampo aseguró que los últimos gobiernos “afortunadamente” han regresado a la idea de políticas de desarrollo productivo. “He estado de acuerdo con muchas cosas que se han hecho, los clústeres, el programa de fábricas de productividad, la nueva reestructuración de Bancóldex para tener más fondos de capital de riesgo, por ejemplo, son temas que he apoyado. Esas son las que yo llamo políticas de desarrollo productivo. Los países que han tenido éxito exportador tienen esos instrumentos de desarrollo productivo. Lo que debe tener Colombia es mayor desarrollo exportador”, subrayó.