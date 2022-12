“La reforma política de Gustavo Petro parece un zoológico porque está llena de micos y orangutanes”: David Luna

David Luna, senador del Partido Cambio Radical, se ha convertido en una de las voces más incómodas con las decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este jueves 15 de diciembre, el dirigente se fue lanza en ristre en contra de la reforma política que fue aprobada en cuarto debate esta semana y conciliada en la madrugada de este jueves.

“Esta madrugada, mientras los ciudadanos dormían, la aplanadora gubernamental aprobaba la conciliación de la reforma política con el transfuguismo y la puerta giratoria a bordo. Lo del ‘cambio’ es puro cuento, solo quieren debilitar a los demás partidos y callar al Congreso”, escribió el senador en su cuenta personal de Twitter.

Según Luna, la reforma política de Gustavo Petro “parece un zoológico, está llena de micos, orangutanes. El primero de ellos: permitirles a los congresistas cambiarse de partido como de camisa, eso es un irrespeto con el elector, con el ciudadano, quien eligió un partido y va a terminar su congresista en otro”, expresó.

El segundo, según Luna: “El atentado contra la división de poderes. Que un congresista pueda ser nombrado ministro es un irrespeto con el elector porque lo eligieron para cuatro años y, literalmente, dejará botado el cargo. Esta es una acción del Gobierno para comprar o callar al Congreso”.

Precisamente, el último artículo que fue aprobado esta semana en el legislativo tiene nombre propio. O al menos, así lo han denunciado varios congresistas, entre ellos, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien ha dicho que se llama Roy Barreras. Lo aseguran porque el presidente del Senado anunció que se retiraría del Legislativo en agosto de 2023 y le gustaría convertirse en embajador de Colombia en Portugal.

Luna ha sido vehemente contra la nueva administración. De hecho, con argumentos, ha cuestionado el papel de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. También ha dicho que al país no le está yendo bien.

“Desde el día cero, el día que perdimos las elecciones, yo dije que cuando uno gana las elecciones gobierna, pero cuando las pierde controla y nosotros las perdimos, motivo por el cual tenemos que hacer control. Buscamos hacer oposición, no daño. Apoyamos lo bueno y nos oponemos a lo malo. Defendí ante la bancada la necesidad de ser críticos. La bancada tomó la decisión de ser independientes, posición que apoyo, pero lo que no va a dejar de pasar es que Cambio Radical opine y actúe de acuerdo con sus principios y sus convicciones. No nos van a callar la boca, así les moleste mucho lo que estamos haciendo. Somos un partido unido, unificado, votamos en bloque las decisiones que tomamos, tomamos decisiones con base en la sensatez”, manifestó, en su momento, en SEMANA.

En otra oportunidad, aseguró que después de la llegada de Gustavo Petro al poder “se siente el cambio, pero de burocracia”.

“Qué falta de respeto, ahora se van a gastar los impuestos de los colombianos en un documental sobre los 100 días del Gobierno de Gustavo Petro. ‘Se siente el cambio’, pero de burocracia. Se les olvidó que en campaña prometieron austeridad”, aseguró, en su momento, el senador de Cambio Radical.