La reforma política de Petro: ¿la cuenta de cobro del Pacto Histórico contra el CNE por investigación contra el presidente?

El proyecto busca, entre otras cosas, que los magistrados no sean elegidos por el Congreso sino de una convocatoria organizada por la Rama Judicial. Propone, por ejemplo, que se escoja de una terna compuesta por los candidatos de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Argumenta que el CNE requiere mayor independencia judicial en los procesos administrativos.

Esa propuesta ha sido cuestionada por algunos sectores políticos y de oposición al Gobierno que no entienden por qué el congresista Alirio Uribe quiere independencia en el CNE, pero no en la Comisión de Acusación. Al fin y al cabo, él lidera el triunvirato de congresistas que hoy investiga a Gustavo Petro y que no han dado señales de entregar resultados de su investigación, al menos, hasta el 2026.