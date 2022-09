“Las disidencias las construyó Iván Duque”: presidente Petro lanzó fuerte sablazo al exmandatario

Un fuerte sablazo lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro, al exmandatario Iván Duque, sobre el fenómeno de violencia que se registra en varias regiones del país con las denominadas disidencias de las Farc, grupo que empezó un acercamiento con el Gobierno para que se incluyan en la política de paz total.

El jefe de Estado del Pacto Histórico indicó que Duque fue quien construyó las disidencias de las Farc, por medio de una política que, según advirtió Petro era la de destruir los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

“Las disidencias fueron construidas por Duque, con todo el respeto que merece, la política de destituir el proceso de paz construyó las disidencias, el objetivo era reconstruir las Farc armada para que siguiera extiendo la excusa de la guerra, entromparon hicieron trampas”, sostuvo Petro.

Y también señaló: “Ciertos funcionarios del gobierno anterior se dedicaron a poner minas en el siguiente gobierno, como el tema de la gasolina con un déficit de 30 billones de pesos, recorte medidas sociales, 10 billones de pesos, cumplir el acuerdo 60 billones de pesos”.

Sobre las dudas que existen de entablar negociaciones con personas que traicionaron el acuerdo como Iván Márquez, el jefe de Estado dio sus explicaciones: “El conflicto colombiano ha variado, es diferente del que dejó el expresidente Santos, es más complejo y poderoso hoy, hay actores fuera del país como los carteles mexicanos, matando y masacres, con líderes sociales, barbarie, la población vive con miedo”.

También dijo: “Dos opciones, destrucción militarmente, o los golpeas donde es, no es donde el cultivo de hoja de coca está, es donde es, donde se vuelve dinero colombiano, no se combate con fusiles, glifosato, armas, es con la mejor inteligencia posible, los dueños tienen corbata, gente de poder, los dueños del narcotráfico no tienen camuflado”.

Cese multilateral

El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que en los próximos días se dará el anuncio de un cese multilateral con organizaciones armadas ilegales que han tocado la puerta del Gobierno nacional para que se sumen a la política de ‘paz total’ y muestren su voluntad para cumplir con la medida que termine con la violencia.

El jefe de Estado señaló que el único diálogo de paz con la guerrilla del ELN está en la antesala para que se anuncie esa determinación a Colombia. El Gobierno nacional del Pacto Histórico viene avanzando en los últimos días sobre este tema con varios contactos de organizaciones criminales como las disidencias de las Farc.

“Estamos en la antesala, de hecho, ya existió un contacto oficial de funcionarios del Gobierno nacional, delegados con este tipo de temas, es el caso del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, también con miembros de disidencias”, indicó Gustavo Petro.

También señaló el jefe de Estado en un diálogo que tocó con medios de comunicación al término de su agenda en la Asamblea General de las Naciones Unidas: “En cuestión de días se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del finde de la violencia, con todos los grupos que se alineen a esa situación”.

“Cese multilateral significa que las diversas fuerzas y actores que son múltiples cesan de disparar, el Ejército Nacional claro que va a funcionar, eso será en cuestión de días”, puntualizó el mandatario colombiano desde Nueva York.

Defensa a contactos con Iván Márquez

Cabe recordar que en Nueva York, entregó declaraciones a medios de comunicación, en las que realizó una férrea defensa a los contactos que integrantes de su gobierno están haciendo con el jefe de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, para que pueda ingresar en la política de la paz total.

De la misma manera, manifestó que el objetivo de la paz total frente al tema específico que se abordó de Iván Márquez, es que todos los colombianos abandonen el camino de las armas.

“La paz siempre será criticada, no he escuchado en algún momento de la historia de Colombia, en donde yo haya podido ser parte, que no se critique la paz“, señaló el mandatario, y agregó que “lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación”.