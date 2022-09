“No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesársele”: presidente Petro, tras llegar tarde a cena con el mandatario

Un fuerte revuelo se desató en Colombia por la llegada tarde del presidente Gustavo Petro a la recepción que convocó como país anfitrión de la Asamblea General de la ONU el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El mandatario colombiano llegó a las 8:00 de la noche del miércoles 21 de septiembre al Museo de Historia Natural de Nueva York, cuando la cita estaba pactada para las 7:00 de la noche, escenario que escogió Biden para la recepción con todos los mandatarios y líderes del mundo que participaron en la asamblea de las Naciones Unidas en su edición 77.

De la misma manera, el presidente Petro indicó que no existía ninguna reunión bilateral con Biden, confirmando la información que dio oportunamente SEMANA. “No había ninguna cita, no ocurrió nada, no soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesársele en el pasillo, no hay ninguna agenda concertada”, sostuvo Petro. ¿Por qué llegó tarde Petro?

Trascendió, que el presidente Gustavo Petro llegó una hora tarde a una cena convocada en la noche de este miércoles por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Museo de Ciencias Naturales, en Nueva York.

Al encuentro asistieron más de 150 presidentes de todo el mundo, y se dio en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El presidente Biden estuvo presente a lo largo de toda la cena, que estaba programada en la agenda oficial.

Aunque no se trataba de un encuentro bilateral, Petro sí tenía la expectativa de ver y saludar al mandatario estadounidense durante la cena. Biden llamó telefónicamente a Petro tan pronto obtuvo el triunfo en las urnas, en la segunda vuelta, el pasado 19 de junio.

Según la agenda oficial de la Casa de Nariño, a las 7:00 p. m. de este miércoles, hora de Nueva York, estaba prevista una cena de recepción de parte de Biden, como país anfitrión de la Asamblea General de la ONU.

SEMANA conoció que la agenda del presidente terminó a las 6:45 p.m., luego de sostener una reunión bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre. Cuando Petro se dirigía hacia la cena, la vía estaba bloqueada por la comitiva oficial del presidente Biden.

Fuerte discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU: le dice al mundo que “la guerra contra las drogas ha fracasado”

Desde Nueva York (Estados Unidos), en el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente de la República, Gustavo Petro, pronunció el martes 20 de septiembre un fuerte discurso frente a los más de 40 líderes mundiales que asistieron a la cita.

Este escenario ha sido aprovechado para que cada país visibilice sus principales problemáticas, con el objetivo de obtener colaboración internacional en aras de solventar sus conflictos internos. Sobre el discurso del presidente Petro, mucho se esperaba respecto a cuál iba a ser su posición frente a dos puntos en específico: la lucha contra las drogas y la crisis climática.

En su intervención, el mandatario fue contundente. No solo les recriminó a otros países por la forma en que se ha venido llevando esta lucha antidrogas, sino que fue más allá y sentenció que “ha fracasado”.

“Mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo, para calmar la otra adicción: la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero, en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional”, manifestó el presidente Gustavo Petro durante su intervención en la Asamblea de la ONU.