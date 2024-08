Las disidencias ya son las nuevas Farc: territorios están azotados por enfrentamientos, minas y extorsiones, como en el pasado

“Uno no identifica qué grupo es el responsable, hay un muerto o un homicidio y uno no sabe nada”. Esas son las palabras del alcalde de Simití, William Quintana, un municipio enclaustrado en el sur del Bolívar, en plena región del Magdalena Medio, una de las más afectadas por el conflicto armado en Colombia.

El alcalde de Simití es cuidadoso en no atribuir la situación de seguridad de su municipio a un solo grupo porque señala que el problema ha escalado tanto que ya ni saben quiénes son los comandantes de los bloques, los guerrilleros están vestidos de civil y no identifican públicamente cuáles son sus bases de operación, como sí sucedía en el pasado cuando las autoridades tenían la claridad de a quién se estaban enfrentando. Ya no lo saben.