Molestia en las altas cortes: Laura Sarabia confirmó asistencia de Petro a evento con magistrados, pero el presidente no cumplió

Molestia generó en los magistrados de las altas cortes un nuevo desplante del presidente de la República, Gustavo Petro, por no asistir a un importante evento de la justicia en el departamento de Chocó, programado para esta semana.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, relató lo sucedido: “Pues el presidente de la República había confirmado su asistencia al encuentro de la jurisdicción ordinaria, en las últimas conversaciones que tuvimos sobre el particular, era un hecho que nos acompañaría ayer hacia el mediodía, nos indicaron que había cancelado su asistencia”.

Desplante del presidente Gustavo Petro a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dos meses después de confirmar su asistencia, el jefe de Estado no llegó al Encuentro de la Justicia Ordinaria en Chocó. Hasta Laura Sarabia ratificó su participación.… pic.twitter.com/s626PnhfPZ

Además, expresó: “Pero no nos acompañó. Insisto, desconozco las razones, pero había un espacio para él en este espacio de reflexión. Aproximadamente [hace] 15 días me comuniqué personalmente con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Laura Sarabia) y me había confirmado la presencia y la asistencia del señor presidente de la República”.