Liberales sin consenso para pasar a la independencia: César Gaviria reclama paso al costado, pero bancada está amarrada al Gobierno

Si bien hay voces que piden la independencia del Partido Liberal , todavía no hay cómo concretarla y ese partido seguirá siendo declarado como afín al Gobierno de Gustavo Petro, al menos, durante este semestre cuando se define si dos reformas clave del Ejecutivo, la pensional y la de la salud, se caen o se convierten en ley.

Uno de los que pide dar un paso al costado del Ejecutivo es el senador Mauricio Gómez Amín, quien asegura que “fue un error habernos ido como partido de Gobierno y pronto debe darse una reunión para asumir otra posición, porque es la mejor manera de pararse firme en lo que no le conviene al país”.

Pero los liberales se mueven entre dos dicotomías. La primera, que el expresidente Gaviria nada que cede a convocar a una convención liberal para renovar las directivas del partido, lo que dificulta hacer los trámites ante las autoridades electorales. Esto significa que no importa la cantidad de comunicados que publiquen hablando de independencia, porque ante la ley son de Gobierno y el expresidente no tiene cómo castigar los votos petristas que tiene dentro de su propia bancada.

Entre los del bando del expresidente Gaviria no ven necesario convocar a convención, porque aseguran que con el comunicado que publicó como presidente de la colectividad el 26 noviembre de 2023 es suficiente para que se consideren en la independencia. Pero, en la práctica, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) siguen siendo de Gobierno y esa postura no se va a mover hasta que haya convención.

La senadora Karina Espinosa advierte que no ve “una postura contundente del Partido Liberal, son posturas aisladas, el presidente Gaviria como Presidente tiene una visión, y diversos senadores y representantes otras, no hay una decisión de bancada, el partido liberal hoy sigue siendo partido de Gobierno, no obstante hemos sido críticos de ciertos temas”.