Líder wayuu dice que Petro no los ha tenido en cuenta en medidas de La Guajira: piden que se haga una consulta previa o se irán a paro

SEMANA: ¿Cuál es ese reclamo que hacen como comunidad wayuu al Gobierno?

Jesualdo Fernández (J. F.): No es que nosotros estemos en contra del Gobierno, sino que estamos solicitando que se nos consulte sobre unos temas trascendentales y que indudablemente tocan muchos aspectos de nuestra vida. Por esa razón es que en las cinco reuniones que hemos realizado hasta el momento, cinco asambleas a nivel del departamento, hemos solicitado que se abra un proceso de consulta y concertación con nosotros y nos escuchemos entre ambos, la posición del Gobierno y la nuestra como pueblo wayuu.

SEMANA: ¿Y cuál es esa posición?

J. F.: Primero, que debe ser un proceso de consulta y concertación sobre varios temas, entre ellos el de la salud. Nosotros venimos desde hace varios años trabajando en temas del sistema intercultural propio de los pueblos indígenas. Lo que ha pasado es que ha faltado voluntad política para poder poner en operación ese sistema. Lo que estamos diciendo es que no estamos arrancando de cero, que no hay nada. Qué bueno que se generara un proceso de concertación, de diálogo genuino. Y es que nosotros también alrededor del círculo de la palabra lleguemos a unos acuerdos. Nosotros no es que estemos en contra de las medidas ni que nos estemos oponiendo, sino que son medidas y estrategias que se están planteando. Y que ante el tema tan delicado de salud en La Guajira se tiene que generar este tipo de diálogo.

SEMANA: ¿Qué le dirían al Gobierno en esa consulta previa?

J. F.: Vamos a insistir porque somos amantes del diálogo. Nos va a tocar hacer uso de las medidas legales, de los instrumentos legales que están plenamente establecidos en la Constitución y en otros acuerdos internacionales. En esa medida nosotros no queremos hacer una confrontación, sino es abrir unos espacios de diálogo, a lo que estamos acostumbrados. Si el Gobierno no tiene la voluntad, tenemos que hacer uso de otras medidas.

La comunidad wayuu ha vivido momentos de crisis en materia de salud y alimentación. | Foto: Unicef

SEMANA: ¿Usted qué comunidades representa?

J. F.: Ante todo yo soy wayuu 100 % , vengo de una formación como palabrero wayuu, no somos representantes de la población wayuu, somos los mensajeros y eso es lo que estoy recogiendo en estos momentos, la expresión de por lo menos 4.000 wayuus que están en estos momentos en la misma posición de que se deben abrir los espacios de diálogo. Nosotros no creemos en la representación de que hay veces dicen ‘yo soy el único vocero’, no. Yo en estos estoy recogiendo la voz de todos y las expresiones de todas esas autoridades en cada una de las reuniones me han autorizado para llevar la vocería.

SEMANA: Cuando estuvo el presidente Petro y su gabinete despachando desde La Guajira, ¿pudieron conversar con él?

J. F.: No tuvimos la oportunidad. Incluso en el sur de La Guajira hay 4 municipios, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca y Distracción, y fuimos excluidos de todo el diálogo que se hizo aquí en el departamento de La Guajira; muy a pesar de que solicitamos los espacios no se nos pudieron brindar. Y aun así, solamente todas las acciones del Gobierno estaban orientándose de acuerdo a la Sentencia 302, que tiene en el marco a los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, excluyendo al resto de municipios. Cuatro en el sur y Albania. Nosotros también somos wayuu y los municipios del sur tienen alrededor de unos 70.000 wayuus que están siendo excluidos en estos momentos.

El departamento ha sufrido casos de desnutrición. | Foto: Archivo Particular

SEMANA: El presidente Petro ha dicho que quiere implementar un piloto de la reforma a la salud en La Guajira, ¿están de acuerdo con esa medida?

J. F.: Lo que sí es que van a hacer un experimento de laboratorio con nosotros. Pero ese experimento de laboratorio nosotros estamos diciendo que si quieren experimentar con nosotros, háganlo con la experiencia que ya hemos desarrollado en el departamento de La Guajira. Igual aquí estamos nosotros como comunidades que sabemos qué es lo que nosotros hemos padecido, sufrido y también las consecuencias de toda una política de la cual no hemos sido partícipes y no nos han tenido en cuenta. Esta es la oportunidad. Hombre, que nos escuchen y que entre todos construyamos un modelo de atención en salud para los pueblos indígenas, en este caso para los wayuu.

SEMANA: Según su experiencia y conocimientos, ¿cuál es la problemática principal en La Guajira?

J. F.: Nosotros tenemos bien claro que la salud no es solamente la atención médica, no es la medicalización; no, aquí la salud tiene que ver con todo. Tiene que tener programas integrales que vayan en coordinación. Si hablamos de seguridad alimentaria, eso tiene que ver con la salud; si hablamos de agua, tiene que ver con la salud porque en ausencia del agua no podemos decir hablar de salud porque el agua es la vida. Entonces, no solamente miremos el tema de la salud a partir de una atención médica, sino que eso tiene que ver con programas integrales y que todos estén en coordinación. Eso es lo que nosotros queremos dialogar con el Gobierno, no es que estemos en contra de él, sino que deben de definirse unas políticas muy claras al respecto de cómo vamos a sacar el tema de la salud, que tiene que ver con todos los programas que en estos momentos hacen parte de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira.

SEMANA: ¿Esa declaratoria de emergencia ha funcionado?

J. F.: Pues si no se consulta con la gente, todo el pensamiento viene de afuera. Porque una cosa es conocer bien el problema. Y es que nosotros no tenemos agua, no tenemos cómo producir; para nosotros es indignante que nos estén ayudando con unas cajitas de alimentación para una semana, que no nos den para parte de nuestras familias. Nosotros necesitamos es que se invierta en programas que realmente vayan a sacar el problema y que sea de manera colectiva, que nadie quede por fuera, que nadie quede excluido de esos programas. ¿Qué seguridad alimentaria para nosotros? Producir lo que tenemos que consumir y no que lo traigan de afuera. Eso depende del Estado y eso es lo que nosotros no queremos como wayuu.

El presidente Gustavo Petro estuvo en La Guajira. | Foto: Presidencia

SEMANA: ¿Cómo mejorar la crisis que hay en La Guajira?

J. F.: Definir la situación de manera integral, la asignación de recursos es lo más importante, porque a veces la solución es la promesa de que les voy a cumplir. Por ejemplo, el caso del agua requiere una inversión y que nos diga cuántos recursos hay para eso y solucionar el problema de agua en el departamento de La Guajira y cómo queremos que a nosotros nos solucionen el problema. ¿Existen o no los recursos para eso? Seguridad alimentaria: cómo lo plantean ellos y cómo lo queremos nosotros, que escuchen nuestra propuesta sobre seguridad alimentaria. Esto es lo que nosotros hemos querido hacer dentro de ese diálogo genuino y por esa razón hemos pedido y reitero mi solicitud de que se abran los procesos de consulta y concertación.

SEMANA: El presidente Petro dijo recientemente que se podría presentar una migración masiva de la población wayuu por buscar agua potable, ¿es posible este escenario?

J. F.: Eso no es nada nuevo para nosotros, hay que tener en cuenta que alrededor del departamento de La Guajira ha habido incidencias políticas que han tenido influencia en el departamento y los que más han sufrido eso ha sido la población wayuu. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, todos los wayuus antes migraban para Venezuela, donde había oportunidades de trabajo, de empleo, de estudio, de salud, de toda índole. Pero al caer en crisis el Estado venezolano cayó en crisis el departamento de La Guajira, porque todas estas dependencias partían de Venezuela y desde que eso estuvo ocurriendo, entonces tuvo ocurrencia el problema en el departamento de La Guajira y de nuestras comunidades wayú. Pensamos que los programas cuenten con los recursos necesarios y tengan una operatividad bien vigilada, que no vayan a ir a parar a otras arcas, a otras manos diferentes, al objeto con el cual se programen y por esa razón decimos vamos a ser nosotros los que vamos a controlar esa inversión en esos diferentes programas que se vayan a establecer en el departamento de La Guajira.

SEMANA: Si el Gobierno no les da una respuesta positiva de hacer esa consulta previa, ¿qué acciones tomarían concretamente?