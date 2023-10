“Los terroristas de Hamás la asesinaron y usted ha sido incapaz de rechazarlo”: crítica a Petro por no condenar el asesinato de Ivonne Rubio

Sin embargo, a pesar de que hoy se enterró el cuerpo de la joven en un cementerio en Jerusalén, ceremonia religiosa en la cual participaron sus seres queridos, incluyendo al alcalde de la ciudad, Moshe Liónse, las redes sociales aún critican que el gobierno colombiano, y en especial, el presidente Gustavo Petro no haya calificado como ‘asesinato’ este hecho, sino como una ‘muerte’.

Estados Unidos rechaza postura de Petro

En días pasados, a través de su cuenta oficial en X, el presidente Gustavo Petro comparo al gobierno israelí con los nazis , al aseverar que: “ Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional . Isreaelies y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional. Este discurso del odio —si prosigue— solo traerá un holocausto”.

Aunque Petro no condenó el ataque con símbolos nazi a la embajada de Israel en Colombia, pidió respeto a servicios diplomáticos de Palestina

El presidente Gustavo Petro no ha condenado enfáticamente el terrorismo de Hamás en Israel. | Foto: Cortesía Presidencia

No obstante, Petro lo increpó, diciendo: “No me parecen justos los gobiernos que se acostumbran a bombardear niños. Dios no bombardea niños”.