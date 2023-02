Presidente Petro afirmó que “no hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi”, ¿por qué?

El presidente de la República, Gustavo Petro, comparó al Estado colombiano con el Estado de la Alemania nazi del siglo pasado. Lo hizo durante la posesión de los embajadores de Colombia en el exterior.

El mandatario realizó la comparación mientras se refería a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del pasado 30 de enero, en la que condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político que surgió como parte de los acuerdos de La Uribe firmados entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur en 1948.

Se estima que fueron más de 6.000 las víctimas del exterminio de la UP, fundado por las Farc y el Partido Comunista Colombiano, durante más de dos décadas. De ahí, que la Corte IDH considerara que existió una responsabilidad directa y una grave omisión del Estado para frenar estos hechos que iniciaron en el año 1984 y se extendieron por dos décadas.

Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica, asesinado en 1994. - Foto: Archivo - EL ESPECTADOR

En ese contexto, este 10 de febrero, el presidente Petro comentó: “Ahora acaba de salir la sentencia sobre la Unión Patriótica, uno no sabe qué es peor, porque la sentencia sobre la Unión Patriótica, ni más ni menos, dice que el Estado colombiano no solamente es asesino, sino genocida. Nuestro Estado, en tiempos contemporáneos, es genocida. Ayudó a matar al miles de colombianos simplemente por ser de izquierda. Aún hoy uno va a cualquier esquina, en cualquier ciudad de Colombia, y dice soy de izquierda y empieza a sentir peligro”, dijo el mandatario, como se aprecia a partir del minuto 28 del video publicado desde su canal de YouTube.

Luego, realizó la comparación con la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, desarrollada de 1929 a 1945. La declaración del presidente fue la siguiente:

“Esa es la herencia de un Estado genocida en la cultura de una sociedad, lo mismo hubiera pasado con los alemanes, la Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Genocidas. Pero hay otras diferencias. Los alemanes hicieron catarsis, los alemanes supieron que sus sociedades y sus generaciones de ahí en adelante no podían repetir lo que hicieron. En Colombia eso no ha pasado”.

El presidente Petro incluso afirmó que, como Colombia no ha entendido la gravedad del genocidio de la UP, está en riesgo de repetir la historia. El odio que llevó al exterminio de ese partido político sigue presente en la sociedad, según el mandatario.

En imagen de archivo, la multitudinaria manifestación tras el homicidio de Jaime Pardo Leal hace 25 años. Gobierno colombiano se comprometió a brindar las medidas cautelares y especiales de protección a los sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica - Foto: Archivo SEMANA

“En Colombia es posible un nuevo genocidio, porque en la cultura de la sociedad no se ha construido la gravedad del hecho de tener un Estado genocida y de no repetir, sino que el contrario, la sociedad colombiana, en muchos sectores, se aplaude el que se pueda matar a una persona por sus ideas. No es de los años 80, eso sigue siendo hoy. El odio con el cual el Estado ayudó con aplauso popular a matar a miles de militantes de un partido político, ese mismo hoy existe hoy”, afirmó.

El fallo de la Corte IDH sobre la UP

En la lectura del fallo contra el Estado colombiano, la Corte IDH aseguró que el Estado violó los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia de los militantes de la UP, reseñando que sus principales líderes, entre ellos dos candidatos a la Presidencia, fueron asesinados y otros tuvieron que buscar protección y asilo en otros países para proteger su vida y la de sus seres queridos.

La Corte IDH tuvo en cuenta un centenar de informes, las declaraciones de los militantes de la colectividad y estudios académicos. - Foto: Guillermo Torres

En este sentido, señaló que esta persecución dejó seis mil víctimas, una cifra que hasta ahora sale públicamente. Para llegar a esta conclusión, la Corte IDH tuvo en cuenta un centenar de informes, las declaraciones de los militantes de la colectividad y estudios académicos.

El juez de la Corte IDH, Ricardo Pérez Martínez, manifestó que durante décadas los integrantes de este partido fueron amenazados, perseguidos por su ideología política, desaparecidos, asesinados, desplazados y estigmatizados.

Esta evidencia permitió establecer la existencia de un “plan de exterminio” que estuvo “dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes”. Pese a los reclamos de las víctimas “el Estado violó el derecho a conocer la verdad”, lo que representó una prolongación de la violación de los derechos fundamentales de estas personas.