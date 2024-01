Luis Guillermo Plata, expresidente de ProColombia, dice que alquiler de casa en Davos no se había hecho antes y que es “inútil y costoso”

Gran polémica despertó el alquiler de una casa en Davos (Suiza) para la promoción del país que costó 4.500 millones de pesos, un millón de francos suizos. Desde distintos sectores han criticado esta compra, sin embargo, el presidente Gustavo Petro salió a defenderla diciendo que la inversión se recuperará.

Sin embargo, en entrevista con SEMANA, el expresidente de ProColombia Luis Guillermo Plata, afirmó que este tipo de compras no se habían realizado ya que no es el enfoque de estos eventos. En cambio, dijo que las reuniones importantes estarán dentro del recinto ferial. No cree que esa inversión se vaya a recuperar.

Esta es la casa de alto valor que alquiló el Gobierno. | Foto: Procolombia.

SEMANA: ¿Qué opina del alquiler de la casa que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro en Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial?

LUIS GUILLERMO PLATA (L.G.P.): Creo que es algo inútil y costoso porque la dinámica de Davos es muy diferente es de alto nivel en el centro de convenciones o cerca, en reuniones que son preorganizadas. Nadie de peso o importante se va del centro de convenciones de la zona de trabajo para ir a conocer una ‘casa Colombia’, entonces me parece que al final del día habrá algunos colombianos y latinoamericanos, pero la gente, los empresarios de gran calado y los jefes de Estado realmente con la que amerita uno encontrarse en Davos no va a salir a buscar la casa de Colombia.

SEMANA: ¿Usted que fue presidente de ProColombia, se había hecho este tipo de alquileres de vivienda con este propósito?

L.G.P.: No, lo que se hacía con el presidente (Álvaro) Uribe era que simplemente se organizaba una agenda muy intensa, de 10 a 20 reuniones, la mayoría de ellas en el centro de convenciones especiales para eso. Gente de alto nivel como Bill Gates, Warren Buffett, Rupert Murdoch, gente de ese nivel que está allí. Por esa razón, lo más efectivo son las reuniones uno a uno entre líderes empresariales, de países y el estar ahí en ese punto del centro de convenciones hace que sea eficiente porque en dos días puede reunirse con 15 a 20 personas de gran calado. Pero que vayan a una casa fuera de reuniones es muy difícil.

Plata afirmó que cuando estaba en ProColombia solo habían 3 vicepresidencias. | Foto: Semana

SEMANA: El valor que se ha conocido de 4.500 millones de pesos, ¿es costoso a pesar de que se realiza el Foro Económico Mundial?

L.G.P.: Suiza es un lugar costoso. El problema de las cosas no es que sean costosas sino caras, porque usted puede pagar por algo costoso pero tener un resultado óptimo, tener un resultado que multiplica esa inversión. Pero usted puede pagar por una cosa que no funciona y eso se llama caro, no costoso.

SEMANA: ¿En ese sentido sería caro ese alquiler?

SEMANA: Entonces, ¿tampoco está de acuerdo con la afirmación del presidente Gustavo Petro en la que dijo que esa inversión se recuperará?

L.G.P.: No porque, ¿usted cómo recupera la inversión? con reuniones con empresarios, inversionistas de gran calado y esos personajes no van a la casa de Colombia, ellos están en las salas de reuniones designadas para eso para reuniones preacordadas en el recinto mismo del Foro Económico.

Según Plata, los eventos de alto nivel se realizan dentro del centro de eventos y no fuera de él. | Foto: Getty Images / Mikhail Klimentyev

SEMANA: Según su experiencia, ¿cuál es el rol de ProColombia en estos eventos?

L.G.P.: El Foro Económico Mundial no es para ProColombia, es para jefes de Estado y gente de muy alto nivel. El éxito es la agenda que se prepare para un presidente de antemano, la calidad de los personajes con los que se reúna y los objetivos que logre allí, pero no es un tema de promoción de país per se. No es que vamos a llevar un grupo musical, una feria, no, eso allá no se presta para eso, es para reuniones de alto nivel, bilaterales y en algunos casos con varios jefes de Estado o varios empresarios simultáneamente.

SEMANA: Sobre ProColombia, una de las gerentes, María Antonia Pardo, dijo que hay 18 dependencias de este tipo, ¿la entidad necesita tantas gerencias?

L.G.P.: ProColombia es una entidad muy eficiente que ha funcionado por incentivos. Cuando yo estaba la gente estaba muy motivada, era un equipo chico y estructurado. No sé cómo estará hoy, yo pasé por ProColombia hace más de 15 años ya, pero a mí me gustan los equipos que tienen funciones muy definidas y creo que bastaba con un vicepresidente de inversión, uno de turismo y el de exportaciones.

SEMANA: ¿En su momento solo habían tres vicepresidencias?