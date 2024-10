“María Corina es la nada, el pueblo venezolano ya habló”: canciller de Venezuela, Yvan Gil, se despacha contra la líder opositora

Además, el canciller venezolano destacó la importancia del diálogo entre ambos países y cómo estos encuentros pueden contribuir a fortalecer las relaciones bilaterales. La conversación no solo se centrará en cuestiones ambientales, sino también en aspectos políticos y económicos que afectan a ambas naciones.

“El silencio ya no es una opción”: María Corina Machado interviene en el Senado de Colombia y envía duro mensaje a Petro

Murillo enfatizó que, mientras estas inquietudes no sean resueltas, la postura del gobierno colombiano se mantendrá en el sentido de no reconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin ofrecer pruebas que respalden dicha decisión.

Las palabras de Murillo no fueron bien recibidas por el canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien rápidamente expresó su rechazo a las declaraciones de su homólogo en Bogotá. Gil criticó la postura de Colombia, considerándola inapropiada en relación con lo que considera “asuntos internos” de Venezuela.

“Basta de injerencias groseras y de buscar titulares que solo disfruta la derecha paramilitar y fascista, no lo vamos a tolerar; Canciller Murillo, ni usted ni ninguna institución colombiana tienen el derecho y mucho menos la moral para hablar de Venezuela, no es un asunto que le incumba, definitivamente no es su problema”, dijo Gil a través de un mensaje conocido en la red social Telegram.