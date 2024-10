“Basta de injerencias groseras”: canciller venezolano critica a su homólogo colombiano por dudar sobre resultados electorales del 28 de julio

Del mismo modo, el canciller colombiano aseguró que “hasta tanto se disipen las dudas”, la posición del gobierno seguirá siendo la de no reconocer los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio en las que el CNE dio como ganador a Nicolás Maduro sin presentar ninguna prueba.

A quien no le cayó muy bien las palabras de Murillo fue al canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien no tardó en rechazar las declaraciones de su homólogo en Bogotá y criticó la postura de Colombia frente a “asuntos internos” del país vecino.

“Basta de injerencias groseras y de buscar titulares que solo disfruta la derecha paramilitar y fascista, no lo vamos a tolerar; Canciller Murillo, ni usted ni ninguna institución colombiana tienen el derecho y mucho menos la moral para hablar de Venezuela, no es un asunto que le incumba, definitivamente no es su problema”, dijo Gil a través de un mensaje conocido en la red social Telegram.