María Fernanda Cabal lanzó fuerte pulla al Gobierno por presupuesto al deporte: “Pero si les alcanzó para que se la robaran”

“Dice la ministra del Deporte que no hay plata que alcance para el deporte. Pero sí les alcanzó para que se la robaran en la UNGRD con el camarada de Petro, Olmedo López, con los viajes de Francia Márquez, los viajes de Petro, los pagos por no matar, el salario de Benedetti en la FAO y ahora en Presidencia, los contratos con indígenas por más de 190 mil millones de pesos, entre otros”, expresó la militante del Centro Democrático.

Nairo Quintana también crítica al Gobierno

“Nosotros no queremos tomar un arma para decir: ‘ahora queremos un mes de sueldo para dejar las armas’. No queremos eso. Queremos tomar una pelota de fútbol, de baloncesto, queremos tomar una bicicleta y de esta manera cambiar las vidas, como me sucedió a mí. No lo pido por Nairo Quintana. Lo pido por todos nuestros deportistas”, expresó el ciclista en el Congreso de la República