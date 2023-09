María Fernanda Carrascal: ¿se solidarizó con exministra de Iván Duque para criticar a Katherine Miranda por matoneo en el Congreso?

La congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, no detiene sus críticas contra la representante bogotana, Katherine Miranda, quien se ha distanciado del gobierno de Gustavo Petro y ha dejado claro que no aprobará la reforma a la salud, tal y como está redactada.

Hizo su campaña sobre los hombros de una exministra, usó su apellido para resaltar su compartimiento reprochable, pero cuando usan el suyo para lo mismo: ¡matoneo! No, "libre expresión", como dijo cuando la denunciaron.

“Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado”, publicó Miranda en X, antes Twitter, mencionando la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría.