“Me fastidia la imposición biológica”: María Fernanda Cabal se opone a las listas equitativas entre hombres y mujeres

Esta semana, el Congreso inició el estudio de la reforma política que presentó recientemente el gobierno de Gustavo Petro. Y como era de esperarse, la oposición no se quedó callada frente a algunas de las polémicas propuestas que contempla la iniciativa.

Uno de los cambios contemplados que molestó a la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, es la conformación de listas cerradas y cremalleras a corporaciones públicas, integradas por hombres y mujeres de forma equitativa, una iniciativa liderada por el presidente del Senado, Roy Barreras, porque así lo hizo en las elecciones del 13 de marzo pasado el Pacto Histórico.

“Cuando el senador aduce que mi oposición es por mi postura ideológica, quiero explicarle que la última persona que intenta sacar a una mujer de donde debería estar soy yo”, dijo Cabal al iniciar su intervención en la Comisión Primera del Senado.

“La paridad no me molesta, me molesta la lista cremallera que es un invento de España y donde tuvimos una pésima experiencia conformando las listas de los Consejos Municipales de Juventud. No pudimos conseguir mujeres y habiendo hombres que querían estar, no lo lograron”, contó.

La lista cremallera me molesta. Uno vota por el que es más competente, por el que le gusta, por el que quiere. ¿Por qué todo lo tienen que convertir en género, todo es sexualizado, todo es convertido en derechos?



Sobre #PetroReforma Política#SoyOpositor#SoyCabal 🇨🇴 pic.twitter.com/fzpbjMa90h — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 21, 2022

Las cremalleras son un problema, sintetizó Cabal. “Qué bueno sería ir abriendo estos espacios con las palabras que a ustedes les gusta: progresivamente porque de lo contrario usted simplemente va a aducir al género como suficiente para que haya confianza en un ciudadano e ir a votar: yo voto por ella porque es mujer, yo voto por él porque es hombre o porque es trans. ¿Qué es eso? Uno vota por el más competente, por el que le gusta, por el que quiere”, manifestó.

Cabal confesó sin rodeos: ”Esta exposición biológica me fastidia, me parece que termina siendo antinatura, por qué todo lo tienen que convertir en género, todo es sexualizado (...)”.

En su pronunciamiento, la senadora dijo que a ella la siguen muchos más hombres que mujeres. “A usted (Roy Barreras) también. ¿Me voy a quejar por eso? ¿Yo voy a decir que es el patriarcado que hay que quemarlo? No. Maravillosos los hombres, tengo marido, hijos hombres e hijas mujeres”, destacó.

Cabal fue reiterativa en que los ciudadanos deben escoger en las urnas al perfil más competente más allá de su género. “Uno no escoge de gerente de la empresa a un hombre por ser hombre o una mujer por ser mujer, ni a un pelado por joven, lo escoge por competencias. Entonces, volvemos a las contradicciones de la propaganda progresista de la inclusión y a la realidad. Vamos a incluir sin que sea una camisa de fuerza. Ese es mi punto de vista que no es nada de ideológico, radical, excluyente ni nada de eso”, dijo.

Tampoco desaprovechó el escenario para opinar sobre la iniciativa de llevar a las corporaciones a personas “con género diferente”.

“¿Acaso los transgénero y demás no son seres humanos? ¿O sea que yo escojo a una persona por ser gay para que ocupe la lista? Eso es en contra de la lógica, la coherencia y el sentido común. Usted puede ser gay o lo que se le dé la gana, usted es el más competente. La gente vota por usted”, concluyó.